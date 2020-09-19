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Мадонна снимет биографический фильм о себе

19 сентября
2020 год

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19 сентября 2020
Певица Мадонна поставит биографический фильм о самой себе. Она также займется написанием сценария в соавторстве с Диабло Коди, получившей «Оскар» за ленту «Джуно», сообщает Deadline.

Мадонна снимет биографический фильм о себе
фото: independent.co.uk

«В этом фильме я хочу рассказать о своих приключениях, которые произошли со мной как с певицей, танцовщицей, художницей и просто женщиной, которая прокладывала путь к славе. Одним из главных персонажей будет музыка. Именно она поддерживает меня всю жизнь», — поделилась Мадонна.

Производством ленты занимается студия Universal Pictures. Певица не будет сама сниматься в фильме. Сейчас ведутся поиски молодой актрисы на главную роль.

Информация о байопике впервые появилась в 2016 году. Тогда Universal сообщила о намерении снять картину о Мадонне, вызвав большое недовольство певицы. На следующий год в сети обсуждали новость о том, что Мадонну в молодости сыграет дочь Майкла Джейксона — Пэрис. Однако проект не был запущен в работу.
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