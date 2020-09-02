Борис Клюев умер в возрасте 76 лет

1 сентября народный артист России Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Директор Малого театраТамара Михайлова сказала, что он был тяжело болен. Два года назад стало известно об онкологическом заболевании актера.
фото: newokruga.ru
Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В юношестве работал грузчиком и строителем, а затем поступил в Щепкинское театральное училище, где обучался в мастерской Вениамина Цыганкова и Леонида Волкова. По окончании вуза был принят в Малый театр, где сыграл более чем в 60 постановках. Ожидалось, что в этом году спектакль с его участием откроет 265-й сезон в театре.
Помимо работы в кино и театре Борис Клюев принимал участие в дублировании десятков зарубежных кинокартин. Также артист занимался преподаванием в «Щепке» и заведовал кафедрой актерского мастерства. Его учениками были Егор Бероев, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев, Кристина Асмус и многие другие. Клюев был лауреатом множества наград, а в 2002-м ему было присвоено звание народного артиста РФ.
обсуждение >>