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Борис Клюев умер в возрасте 76 лет

2 сентября
2020 год

Новости кино >>
2 сентября 2020
1 сентября народный артист России Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Директор Малого театра Тамара Михайлова сказала, что он был тяжело болен. Два года назад стало известно об онкологическом заболевании актера.

Борис Клюев умер в возрасте 76 лет
фото: newokruga.ru

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В юношестве работал грузчиком и строителем, а затем поступил в Щепкинское театральное училище, где обучался в мастерской Вениамина Цыганкова и Леонида Волкова. По окончании вуза был принят в Малый театр, где сыграл более чем в 60 постановках. Ожидалось, что в этом году спектакль с его участием откроет 265-й сезон в театре.

Еще в студенческие годы Клюев начал пробовать себя в кинематографе. В числе наиболее заметных лент с его участием — фильмы «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Михайло Ломоносов», «ТАСС уполномочен заявить» и сериалы «Воронины» и «Годунов». За время своей карьеры он исполнил свыше 120 ролей в различных проектах.

Помимо работы в кино и театре Борис Клюев принимал участие в дублировании десятков зарубежных кинокартин. Также артист занимался преподаванием в «Щепке» и заведовал кафедрой актерского мастерства. Его учениками были Егор Бероев, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев, Кристина Асмус и многие другие. Клюев был лауреатом множества наград, а в 2002-м ему было присвоено звание народного артиста РФ.
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