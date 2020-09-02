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Агенства Eastwood Agency и Vostok объявили конкурс короткометражек

2 сентября
2020 год

Новости кино >>
2 сентября 2020
Агентства Eastwood Agency и Vostok объявили конкурс короткого метра в качестве поддержки авторов и студий. Фильм-победитель получит комплексное продвижение на 80 кинофестивалях, оплату взносов и продажи в России и за рубежом, сообщают организаторы.

Агенства Eastwood Agency и Vostok объявили конкурс короткометражек
фото: eastwood.agency

Другие талантливые проекты также смогут начать сотрудничество с агентствами. Если лента понравится организаторам, она будет включена в общий каталог, который Eastwood Agency и Vostok представят на всех ключевых бизнес-площадках и кинорынках короткого метра в течении ближайшего года.

К рассмотрению допускаются игровые, документальные и экспериментальные фильмы до 30 минут из России и стран СНГ, снятые в 2020 году. В конкурсе также смогут принять участие незавершенные проекты с потенциальным релизом в 2021-м. Ознакомиться с регламентом и оставить заявку до 21 сентября можно здесь.
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