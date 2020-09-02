Агенства Eastwood Agency и Vostok объявили конкурс короткометражек

Агентства Eastwood Agency
и Vostok
объявили конкурс короткого метра в качестве поддержки авторов и студий. Фильм-победитель получит комплексное продвижение на 80 кинофестивалях, оплату взносов и продажи в России и за рубежом, сообщают организаторы.
Другие талантливые проекты также смогут начать сотрудничество с агентствами. Если лента понравится организаторам, она будет включена в общий каталог, который Eastwood Agency и Vostok представят на всех ключевых бизнес-площадках и кинорынках короткого метра в течении ближайшего года.
К рассмотрению допускаются игровые, документальные и экспериментальные фильмы до 30 минут из России и стран СНГ, снятые в 2020 году. В конкурсе также смогут принять участие незавершенные проекты с потенциальным релизом в 2021-м. Ознакомиться с регламентом и оставить заявку до 21 сентября можно здесь
.
обсуждение >>