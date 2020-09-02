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Netflix будет локализован в России к концу года

2 сентября
2020 год

Новости кино >>
2 сентября 2020
Стриминговый сервис Netflix будет локализован на русском языке к концу этого года, а его оператором выступит один из крупнейших отечественных медиахолдингов — Национальная Медиа Группа (НМГ). О сделке сообщают «Ведомости».

Netflix будет локализован в России к концу года
фото: Gazetadaily.ru

После внедрения нового интерфейса многие иностранные сериалы будут доступны с русскими субтитрами и/или озвучкой. Кроме того, на видеосервисе появятся около 100 отечественных фильмов. Как уточняет британское издание Broasdband TVNews, стоимость подписки составит 599-999 рублей в месяц.

Англоязычная версия Netflix появилась в России пять лет назад. На данный момент сервис предоставляет услуги потокового вещания в более чем 190 странах и доступен на 30 языках по всему миру. У НМГ уже есть совместные предприятия с Discovery, Viasat, а также с Turner Media.
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