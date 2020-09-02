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Юрий Колокольников станет хоккейным агентом

2 сентября
2020 год

Новости кино >>
2 сентября 2020
В Москве стартовали съемки драмеди о закулисье хоккейной жизни «Крюк» с Юрием Колокольниковым в главной роли. Этот проект станет сериальным дебютом режиссера Ивана Оганесова, сообщает пресс-служба компании MEGOGO, которая занимается производством проекта.

Юрий Колокольников станет хоккейным агентом
фото: Пресс-служба MEGOGO

Сериал рассказывает об известном в недалеком прошлом хоккеисте Никите Крюкове, который в качестве продолжения карьеры выбрал путь хоккейного агента. Крюк — это название нижней части клюшки и прозвище бывшего спортсмена. Он остается максималистом и верит, что все может быть по-честному в новом деле. Но несмотря на былые хоккейные заслуги, Никита оказывается один на один со спортивно-финансовой машиной, бросая вызов системе.

«Спорт всегда на виду. Мы следим за победами, за проигрышами. Но то, что стоит за этим, за людьми, которые помогают или мешают спортсменам — остаётся в тени. А это всегда самое интересное. Там-то и открываются все светлые и темные качества. А для драматургического повествования в сериале это самое ценное. В этом сценарии все перипетии большого спорта показаны через фигуру спортивного агента. Исследовать этот циничный и довольно жестокий мир мир мне представляется крайне интересным», — отметил Юрий Колокольниов.

В драмеди также сыграют Агата Муцениеце, Владимир Канухин, Александр Тютин, Алексей Барабаш, Максим Сапрыкин, Алексей Шильников, Екатерина Маликова, Ирина Безряднова и другие. Проект будет производиться при активном содействии хоккейных клубов «Динамо» и «Авангард». А съемочными лоакциями станут новый спортивный комплекс «Акватория «ЗИЛ»», парк «Зарядье» и район «ВТБ арена-парк».

Премьера состоится весной 2021 года на MEGOGO.
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