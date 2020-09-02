Юрий Колокольников станет хоккейным агентом

В Москве стартовали съемки драмеди о закулисье хоккейной жизни «Крюк» с Юрием Колокольниковым в главной роли. Этот проект станет сериальным дебютом режиссера Ивана Оганесова, сообщает пресс-служба компании MEGOGO, которая занимается производством проекта.
фото: Пресс-служба MEGOGO
Сериал рассказывает об известном в недалеком прошлом хоккеисте Никите Крюкове, который в качестве продолжения карьеры выбрал путь хоккейного агента. Крюк — это название нижней части клюшки и прозвище бывшего спортсмена. Он остается максималистом и верит, что все может быть по-честному в новом деле. Но несмотря на былые хоккейные заслуги, Никита оказывается один на один со спортивно-финансовой машиной, бросая вызов системе.
«Спорт всегда на виду. Мы следим за победами, за проигрышами. Но то, что стоит за этим, за людьми, которые помогают или мешают спортсменам — остаётся в тени. А это всегда самое интересное. Там-то и открываются все светлые и темные качества. А для драматургического повествования в сериале это самое ценное. В этом сценарии все перипетии большого спорта показаны через фигуру спортивного агента. Исследовать этот циничный и довольно жестокий мир мир мне представляется крайне интересным», — отметил Юрий Колокольниов.
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