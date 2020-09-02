Арнольд Шварценеггер сыграет шпиона в приключенческом сериале

Арнольд Шварценеггер сыграет в пока безымянном приключенческом сериале от компании Skydance Television. Эта лента ознаменует первую большую роль актера на ТВ, сообщает Deadline.
фото: Willy Sanjuan/Invision/AP
Сериал расскажет о шпионских приключениях отца и дочери. Остальные подробности, касающиеся сюжета и актерского состава, пока держатся в секрете. На данный момент проект находится на ранней стадии разработки.
Шоураннером стал сценарист Ник Сантора («Обмани меня»). А одним из продюсеров выступит сам Шварценеггер. Skydance Television планирует продать права на показ сериала какой-либо стриминговой платформе.
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