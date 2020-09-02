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Арнольд Шварценеггер сыграет шпиона в приключенческом сериале

2 сентября
2020 год

Новости кино >>
2 сентября 2020
Арнольд Шварценеггер сыграет в пока безымянном приключенческом сериале от компании Skydance Television. Эта лента ознаменует первую большую роль актера на ТВ, сообщает Deadline.

Арнольд Шварценеггер сыграет шпиона в приключенческом сериале
фото: Willy Sanjuan/Invision/AP

Сериал расскажет о шпионских приключениях отца и дочери. Остальные подробности, касающиеся сюжета и актерского состава, пока держатся в секрете. На данный момент проект находится на ранней стадии разработки.

Шоураннером стал сценарист Ник СантораОбмани меня»). А одним из продюсеров выступит сам Шварценеггер. Skydance Television планирует продать права на показ сериала какой-либо стриминговой платформе.
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