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«Эпидемия» Павла Костомарова выйдет на Netflix

2 сентября
2020 год

Новости кино >>
2 сентября 2020
Сериал Павла Костомарова «Эпидемия» покажут на стриминговой платформе Netflix. О сделке на своей странице в Facebook сообщил продюсер проекта Валерий Федорович.

«Эпидемия» Павла Костомарова выйдет на Netflix

На Netflix сериал выйдет под названием To The Lake («К озеру»). Такой перевод неслучаен: книга Яны Вагнер «Вонгозеро», которая легла в основу сценария, вышла на зарубежных рынках с этим заглавием. «Эпидемия» будет переведена на 12 языков и получит лейбл «Netflix Original Series».

Лента рассказывает об атаке неизвестного вируса, случившейся в наши дни. Все въезды в Москву перекрыты, деньги потеряли ценность, люди отчаянно сражаются за еду и бензин, повсюду банды мародёров, а те, кто ещё вчера на дух не переносили друг друга, вынуждены объединить свои силы, чтобы выжить. Главный герой Сергей в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, бывшей жены, их сына-школьника, отца, которого он не видел много лет, и соседа с его безумной семейкой пытается спастись за границами карантина. Где-то далеко, на необитаемом острове в Карелии, стоит охотничий домик, где они смогут начать всё с нуля. Но дорога в новую жизнь будет непростой, ведь бегут герои не только от глобальной катастрофы, но и от семейных драм.
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