«Эпидемия» Павла Костомарова выйдет на Netflix

Сериал Павла Костомарова
«Эпидемия
» покажут на стриминговой платформе Netflix
. О сделке на своей странице
в Facebook сообщил продюсер проекта Валерий Федорович
.
На Netflix сериал выйдет под названием To The Lake («К озеру»). Такой перевод неслучаен: книга Яны Вагнер
«Вонгозеро», которая легла в основу сценария, вышла на зарубежных рынках с этим заглавием. «Эпидемия» будет переведена на 12 языков и получит лейбл «Netflix Original Series».
Лента рассказывает об атаке неизвестного вируса, случившейся в наши дни. Все въезды в Москву перекрыты, деньги потеряли ценность, люди отчаянно сражаются за еду и бензин, повсюду банды мародёров, а те, кто ещё вчера на дух не переносили друг друга, вынуждены объединить свои силы, чтобы выжить. Главный герой Сергей в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, бывшей жены, их сына-школьника, отца, которого он не видел много лет, и соседа с его безумной семейкой пытается спастись за границами карантина. Где-то далеко, на необитаемом острове в Карелии, стоит охотничий домик, где они смогут начать всё с нуля. Но дорога в новую жизнь будет непростой, ведь бегут герои не только от глобальной катастрофы, но и от семейных драм.
обсуждение >>