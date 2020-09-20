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12-я серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена фронтовому оператору Семену Школьникову

20 сентября
2020 год

Новости кино >>
20 сентября 2020
Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет двенадцатую серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Эпизод под названием «Семен Школьников» основан на интервью с фронтовым кинохроникером Семеном Школьниковым, взятым в 2003 году. Фильм доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.



В 2003 году студенты ВГИК снимали одного из оставшихся к тому моменту в живых фронтовых кинохроникеров Семена Школьникова, ставшего в свое время самым молодым лауреатом Сталинской премии. Та пленка не сохранилась, но остались фрагменты интервью с оператором, жизненный путь которого закончился в 2015 году. Посмотрев фильм, можно из первых рук узнать, как приходилось операторам во время войны, как проходили съемки Парада победы в 1945-ом году и что такое хроника.

12-я серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена фронтовому оператору Семену Школьникову

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Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.

Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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Пятая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена оператору Владимиру Сущинскому
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Вышла первая серия первого документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»
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12-я серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена фронтовому оператору Семену Школьникову фотографии
12-я серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена фронтовому оператору Семену Школьникову фотографии
12-я серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена фронтовому оператору Семену Школьникову фотографии
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