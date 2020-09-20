Венсан Кассель и друзья завидуют успеху писательницы Беренис Бежо

По сюжету Леа и Марк, Карин и Фрэнсис – две пары закадычных друзей. Но когда скромная тихоня Леа публикует роман, и он в одно мгновение становится бестселлером, отношения между семьями дают сбой. Ревность, шок, зависть: только став успешным, можно узнать, кто твой настоящий друг.
Идея фильма пришла к Дэниэлу Коэну после просмотра ленты Александра де Ла Пательера и Матье Делапорта «Имя». «Это было задолго до того, как эту картину признали триумфальной. Видя, как публика разражается смехом от красноречивых диалогов и взрывной механики действий, я довольно претенциозно сказал себе: "Я хотел бы сделать что-нибудь в таком же духе!" Меня всегда интересовал феномен, когда каждый думает, что именно он лучший, он на своё месте, а потом, вдруг, кто-то делает неожиданный шаг вперёд и выбивается из "стада", — и это всех так расстраивает! Я также опирался на произведения Ясмины Резы, вдохновлённой Чеховым... Так что пьесу я написал очень быстро, и она начала вызывать у окружающих некий интерес. А вот потом я встретил Давида Гоки, и мы начали работу над адаптацией сценария для кино, эта работа заняла намного больше времени», — рассказал режиссёр.
«Друзья на свою голову» выйдут в российский прокат 5 ноября.
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