Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Воспитанные волками» Ридли Скотта получат продолжение

20 сентября
2020 год

Новости кино >>
20 сентября 2020
«Воспитанных волками» Ридли Скотта продлили на второй сезон. Об этом стало известно благодаря трейлеру, опубликованному в официальном Twitterе сериала.



Фантастическая драма, ставшая флагманом запущенного в мае стримингового сервиса HBO Max, повествует об андроидах Маме и Папе, воспитывающих человеческих детёнышей на колонизированной планете. Важной проблемой подросшего поколения стали религиозные противоречия, разрешить которые придётся именно роботам.

«Воспитанные волками» Ридли Скотта получат продолжение

Главные роли в сериале закреплены за Трэвисом Фиммелом и Амандой Коллин. Скотт числится продюсером, а за сценарий отвечают Аарон Гузиковски и Хизер Беллсон.

Премьера первого сезона «Воспитанных волками» состоялась 3 сентября.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
20 зарубежных сериалов осени: андроиды-атеисты, история рабства и «Фарго»
Ридли Скотт снимет фантастический сериал
Поиск по меткам
новый сезон
персоны
Аманда КоллинРидли СкоттТрэвис Фиммел
фильмы
Воспитанные волками

анонс

Скорбим

Михаил Борисов
19 сентября ушёл из жизни телеведущий, актёр Михаил Борисов.
Владимир Чуприков
19 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Чуприков.
Игорь Неупокоев
17 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Игорь Неупокоев.

День рождения >>

Карина Андоленко
Александр Гундарев
Михаил Гуро
Антон Денисенко
Эльдар Калимулин
Елена Караджова
Гани Кулжанов
Александр Павельев
Николай Юшкевич
Сабина Азема
Азия Ардженто
Бетси Брэнтли
Агата Бузек
София Лорен
Кеннет Мор
Рольф Рёмер
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Стрельцов
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Сделано в Италии
комедия
Великобритания, Италия, 2020
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Гнездо
драма, триллер
Великобритания, Канада, США, 2019
Клаустрофобы: Квест в Москве
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2020
Супер крэйзи
комедия
Аргентина, 2018
Ундина
драма, мелодрама, мистика, фэнтези
Германия, Франция, 2020
Белка и Стрелка. Карибская тайна
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Я украду тебя у всего мира
мелодрама
Россия, 2020
Маменькины сынки
комедия, мелодрама, трагикомедия
Италия, Франция, 1953
Смотри как я
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен