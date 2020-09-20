«Воспитанные волками» Ридли Скотта получат продолжение

«Воспитанных волками
» Ридли Скотта
продлили на второй сезон. Об этом стало известно благодаря трейлеру, опубликованному в официальном Twitterе
сериала.
Фантастическая драма, ставшая флагманом запущенного в мае стримингового сервиса HBO Max, повествует об андроидах Маме и Папе, воспитывающих человеческих детёнышей на колонизированной планете. Важной проблемой подросшего поколения стали религиозные противоречия, разрешить которые придётся именно роботам.
Главные роли в сериале закреплены за Трэвисом Фиммелом
и Амандой Коллин
. Скотт числится продюсером, а за сценарий отвечают Аарон Гузиковски
и Хизер Беллсон
.
Премьера первого сезона «Воспитанных волками» состоялась 3 сентября.
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