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Лили Джеймс и Гарри Стайлс согласились на главные роли в «Моём полицейском»

20 сентября
2020 год

Новости кино >>
20 сентября 2020
Лили Джеймс и Гарри Стайлс получили главные роли в ЛГБТ-мелодраме «Мой полицейский», основанной на одноимённом романе Бетана Робертса, уверяет Deadline.


Режиссёрское кресло адаптации займёт Майкл Грандаж, а над сценарием трудится Рон Нисуэйнер. Продюсерская команда состоит из Грега Берланти, Сары Шехтер, Робби Роджерса, Коры Палфри и Филипа Херда. За производство, которое намечено на лето 2021-го, отвечает Amazon.

Зрителям поведают о супругах Марион и Томе, к которым в конце 90-х приезжает пожилой инвалид Патрик. Благодаря его появлению на пороге их дома Том вспоминает о том, как 40 лет назад, во времена запрета гомосексуальности, у него с Патриком были страстные отношения.
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