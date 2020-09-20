Лили Джеймс и Гарри Стайлс согласились на главные роли в «Моём полицейском»

Лили Джеймс
и Гарри Стайлс
получили главные роли в ЛГБТ-мелодраме «Мой полицейский
», основанной на одноимённом романе Бетана Робертса
, уверяет Deadline
.
Режиссёрское кресло адаптации займёт Майкл Грандаж
, а над сценарием трудится Рон Нисуэйнер
. Продюсерская команда состоит из Грега Берланти
, Сары Шехтер
, Робби Роджерса
, Коры Палфри
и Филипа Херда
. За производство, которое намечено на лето 2021-го, отвечает Amazon.
Зрителям поведают о супругах Марион и Томе, к которым в конце 90-х приезжает пожилой инвалид Патрик. Благодаря его появлению на пороге их дома Том вспоминает о том, как 40 лет назад, во времена запрета гомосексуальности, у него с Патриком были страстные отношения.
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