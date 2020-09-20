Геймеры поступят в Хогвартс

ревью

Накануне дня рождения Бамси и его друзьям предстоит отправиться в путешествие, которое будет наполнено опасными приключениями.

Влада Сенькова: «Сложно поменять систему, которая строилась 26 лет и уже заскорузла».

Лили Джеймс и Гарри Стайлс согласились на главные роли в «Моём полицейском»

Ролики фильмов

«Рожденный танцевать»

Главный герой очень любит танцевать, но его отец хочет для сына другое будущее и настаивает на военном учебном заведении.