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Геймеры поступят в Хогвартс

20 сентября
2020 год

Новости кино >>
20 сентября 2020
Во вселенной «Гарри Поттера» появится новая видеоигра под названием Hogwarts Legacy. Её трейлер был представлен в рамках онлайн-мероприятия PlayStation 5 Showcase студией Avalanche Software и издательством Warner Bros. Interactive Entertainment.



Действие игры развернётся в XIX веке, и соответственно любимыми героями фэнтези-саги Джоан Роулинг игрокам не предоставили шанс управлять. Вместо Гарри, Гермионы и Рона в центре событий окажется юный волшебник, попавший в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Герой открывает древний секрет, из-за чего волшебному миру грозят большие изменения. В финале, кстати, можно решить, раскрыть его или нет.

Hogwarts Legacy позиционируется как RPG с открытым миром, по которому геймеры могут свободно перемещаться. В наличие изготовление зелий, обучение заклинаниям, битвы с чудовищами и другие прелести проживания в Хогвартсе.

Геймеры поступят в Хогвартс

«Джоан Роулинг не принимает непосредственного участия в производстве игры, однако её выдающийся объём работ лежит в основе всех проектов, события которых разворачиваются в Волшебном мире. Это не новая история Роулинг», — уточняет пресс-служба издательства.

Игра выйдет в 2021-м на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.
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