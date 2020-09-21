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Картина Александра Цоя «Когда она приходит» удостоена Гран-При «Амурской осени» и приза за режиссуру

21 сентября
2020 год

Новости кино >>
21 сентября 2020
Гран-При имени Валерия Приёмыхова 18-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» удостоен фильм Александра Цоя «Когда она приходит». Согласно пресс-службе смотра, картине также вручили награды за режиссуру и лучшую мужскую роль, сыгранную Петром Скворцовым.

Картина Александра Цоя «Когда она приходит» удостоена Гран-При «Амурской осени» и приза за режиссуру
фото: кадр из фильма «Когда она приходит»

Два приза достались «Клятве» за сценарий, написанный Татьяной Мирошник при участии режиссёра ленты Романа Нестеренко, и за лучшую женскую роль, исполненную Анной Вартанян.

Оператор Михаилу Квирикадзе отмечен наградой за работу над фильмом Наны Джорджадзе «Кроличья лапа». Диплом жюри под председательством Натальи Бондарчук за лучший дебют вручили ленте Ивана Соснина «Иваны, помнящие родство». Картина Владимира Мирзоева «Как Надя пошла за водкой» награждена Призом Президента фестиваля, «Конференция» Ивана Твердовского — Призом прессы, а «Земля Эльзы» Юлии Колесник — Призом «Российской газеты».

Картина Александра Цоя «Когда она приходит» удостоена Гран-При «Амурской осени» и приза за режиссуру
фото: кадр из фильма «Клятва»

Гран-При конкурса короткого метра, чьё жюри в этом году возглавила Татьяна Яковенко, удостоена «Жертва» Руслана Сорокина. У короткометражной ленты Владимира Головнёва «Рад тебя видеть» две награды — за режиссуру и лучшую мужскую роль Павла Рассомахина. Ольга Сташкевич признана лучшей актрисой за образ, созданный ею в фильме Игоря Марченко «Мы – значит».

Общественные награды фестиваля распределились следующим образом. Призы за вклад в российский кинематограф вручили Наталье Бондарчук и Игорю Костолевскому. Призом Губернатора Амурской области отмечен Борис Щербаков. Приза мэра Благовещенска удостоен Александр Половцев, Приза оргкомитета – Темина Туаева, Приза администрации города Свободный «За вклад в комедию» — Марина Дюжева, а Приза исполнительной дирекции фестиваля – Екатерина Семёнова.
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