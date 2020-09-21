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Тимур Бекмамбетов и Марина Александрова оценят конкурс 42-го Московского кинофестиваля

21 сентября
2020 год

Новости кино >>
21 сентября 2020
Организаторы 42-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 1 по 8 октября в офлайн-режиме, объявили конкурсную программу смотра.

Тимур Бекмамбетов и Марина Александрова оценят конкурс 42-го Московского кинофестиваля
фото: Пресс-служба ММКФ

На главный приз в этом году претендует 13 картин, в числе которых сразу четыре российские ленты. Это «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Гипноз» Валерия Тодоровского, «На дальних берегах» Максима Дашкина и «Мелодия струнного дерева» Ирина Евтеевой. Кроме того, в конкурсе будет представлена копродукция России и Азербайджана – «Дочь рыбака» Исмаила Сафарали, спродюсированная Александром Роднянским.

Конкуренцию этим работам составят индийская драма «Бесплодная невеста» Джадаба Маханаты, турецкая лента «В тени» Эрдеме Тепегеза, получившего семь лет назад гран-при ММКФ за своей дебютный фильм «Частица», казахстанская картина «Судьба» Жанны Исабаевой, бразильский фильм «Распоряжение» актера Лазару Рамоса, для которого это первая режиссерская работа, новая картина Ким Ки Дука «Растворяться», снятая в Казахстане на русском языке, румынская «Предвыборная кампания» победителя короткометражного конкурса Канн и призера Локарно Мариана Кришана, израильская трагикомедия «Как сыр в масле» Гура Бентвича и британская лента «Гильда» дебютанта Риши Пэлэма.

В жюри основного конкурса войдут российский продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов, европейский кинематографист Александр Йорданеску, британский кинокритик Брайан Вайнер, египетский писатель и журналист Махмуд Солиман и российская актриса Марина Александрова. Победителя программы короткого метра выберет жюри в составе продюсера Марины Жигаловой, режиссеров Елены Хазановой и Гая Дэвиса.

В конкурсе неигрового кино покажут девять картин, в числе которых новые документальные работы Андрея Кончаловского, Евгения Григорьева, Андрея Осипова и Сергея Дебижева. Во внеконкурсных программах покажут новые работы Агнешки Холланд, Александра Прошкина, Алехандро Ходоровского, Алехандо Аменабара, Кристи Пую и других известных режиссеров. Также в рамках Московского кинофестиваля состоится премьера первого эпизода сериала видеосервиса START «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым, Владимиром Мишуковым и Константином Богомоловым в главных ролях.

Фильмом открытия смотра станут «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина, закроет фестиваль российская драма «На острие» Эдуарда Бордукова – со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в главных ролях.
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фильмы
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