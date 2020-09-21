Тимур Бекмамбетов и Марина Александрова оценят конкурс 42-го Московского кинофестиваля

Конкуренцию этим работам составят индийская драма «Бесплодная невеста» Джадаба Маханаты, турецкая лента «В тени» Эрдеме Тепегеза, получившего семь лет назад гран-при ММКФ за своей дебютный фильм «Частица», казахстанская картина «Судьба» Жанны Исабаевой, бразильский фильм «Распоряжение» актера Лазару Рамоса, для которого это первая режиссерская работа, новая картина Ким Ки Дука «Растворяться», снятая в Казахстане на русском языке, румынская «Предвыборная кампания» победителя короткометражного конкурса Канн и призера Локарно Мариана Кришана, израильская трагикомедия «Как сыр в масле» Гура Бентвича и британская лента «Гильда» дебютанта Риши Пэлэма.
В жюри основного конкурса войдут российский продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов, европейский кинематографист Александр Йорданеску, британский кинокритик Брайан Вайнер, египетский писатель и журналист Махмуд Солиман и российская актриса Марина Александрова. Победителя программы короткого метра выберет жюри в составе продюсера Марины Жигаловой, режиссеров Елены Хазановой и Гая Дэвиса.
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