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«Хранителям» вручили 11 «Эмми»

21 сентября
2020 год

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21 сентября 2020
В Лос-Анджелесе на спортивной арене Staples Center состоялась онлайн-церемония вручения «Эмми» в ключевых номинациях, чьим ведущим выступил Джимми Киммел. Наибольшее количество наград — 11 — собрал сериал HBO «Хранители». У телевизионного переосмысления знаменитого комикса Алана Мура статуэтки за лучший мини-сериал, женскую роль (Реджайна Кинг), мужскую роль второго плана (Яхья Абдул-Матин II), сценарий, костюмы, музыку, монтаж, операторскую работу, звуковой монтаж, сведение звука и кастинг. Список лауреатов опубликован на сайте телевизионной академии.

«Хранителям» вручили 11 «Эмми»
фото: пресс-служба «Амедиатеки»

Ещё одним триумфатором стал «Шиттс Крик» с девятью наградами. Сериалу вручили призы за комедийное шоу, женские и мужские роли (Кэтрин О'Хара, Юджин Леви, Дэн Леви, Энни Мёрфи), постановку, сценарий, костюмы и кастинг.

По семь статуэток досталось «Наследникам» и «Мандалорцу». Первый признали лучшим драматическим сериалом, а также отметили за лучшую мужскую драматическую роль Джереми Стронга, выдающуюся приглашённую актрису Черри Джонс, режиссуру, сценарий, кастинг и монтаж. А спин-офф «Звёздных войн» получил, в основном, призы в «технических» номинациях: за музыку, работу художника и оператора, монтаж и сведение звука, визуальные спецэффекты и каскадёрские трюки.

«Хранителям» вручили 11 «Эмми»
фото: пресс-служба «Амедиатеки»

Марк Руффало стал «Лучшим актёром мини-сериала» за роль в «Я знаю, что это правда». Зендая забрала награду как «Лучшая актриса драматического сериала» за «Эйфорию». Билли КрадапУтреннее шоу») и Джулия ГарнерОзарк») отмечены за роли второго плана в драматических сериалах, а Узо АдубаМиссис Америка») удостоена премии в аналогичной номинации в секции мини-сериала или телефильма. Награду за «Лучший телефильм» вручили «Безупречному», а «Аполлон-11» получил главный приз в номинации «Лучший документальный фильм».

Не остались без наград и такие сериалы, как «Корона» (работа художника, костюмы), «Удивительная миссис Мейзел» (музыка, операторская работа, сведение звука, грим), «Рассказ служанки» (работа художника), «Рик и Морти» (лучший анимационный сериал), «Бесстыжие» (постановка каскадёрских трюков), «Викинги» (визуальные спецэффекты), «Очень странные дела» (монтаж звука), «Белая ворона» (монтаж), «Звёздный путь: Пикар» (грим), «Голливуд» (оригинальная музыкальная тема, причёски), «Неортодоксальная» (режиссура) и «Мистер Робот».
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Ссылки по теме
«Хранители» и «Удивительная миссис Мейзел» лидируют по числу номинаций на премию «Эмми»
персоны
Яхья Абдул-Матин IIДжулия ГарнерЧерри ДжонсЗендаяДжимми КиммелРеджайна КингБилли КрадапЮджин ЛевиКэтрин О'ХараМарк РуффалоДжереми Стронг
фильмы
Аполлон-11БезупречныйБелая воронаБесстыжиеВикингиГолливудЗвёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаЗвёздный путь: ПикарКоронаМандалорецМиссис АмерикаМистер РоботНаследникиНеортодоксальнаяОзаркОчень странные делаРассказ служанкиРик и МортиУдивительная миссис МейзелУтреннее шоуХранителиШиттс КрикЭйфорияЯ знаю, что это правда

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«Хранителям» вручили 11 «Эмми» фотографии
«Хранителям» вручили 11 «Эмми» фотографии
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«Хранителям» вручили 11 «Эмми» фотографии
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