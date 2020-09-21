«Хранителям» вручили 11 «Эмми»

В Лос-Анджелесе на спортивной арене Staples Center состоялась онлайн-церемония вручения «Эмми» в ключевых номинациях, чьим ведущим выступил Джимми Киммел. Наибольшее количество наград — 11 — собрал сериал HBO «Хранители». У телевизионного переосмысления знаменитого комикса Алана Мура статуэтки за лучший мини-сериал, женскую роль (Реджайна Кинг), мужскую роль второго плана (Яхья Абдул-Матин II), сценарий, костюмы, музыку, монтаж, операторскую работу, звуковой монтаж, сведение звука и кастинг. Список лауреатов опубликован на сайте телевизионной академии.
фото: пресс-служба «Амедиатеки»
Ещё одним триумфатором стал «Шиттс Крик» с девятью наградами. Сериалу вручили призы за комедийное шоу, женские и мужские роли (Кэтрин О'Хара, Юджин Леви, Дэн Леви, Энни Мёрфи), постановку, сценарий, костюмы и кастинг.
По семь статуэток досталось «Наследникам» и «Мандалорцу». Первый признали лучшим драматическим сериалом, а также отметили за лучшую мужскую драматическую роль Джереми Стронга, выдающуюся приглашённую актрису Черри Джонс, режиссуру, сценарий, кастинг и монтаж. А спин-офф «Звёздных войн» получил, в основном, призы в «технических» номинациях: за музыку, работу художника и оператора, монтаж и сведение звука, визуальные спецэффекты и каскадёрские трюки.
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