Огонь, вода и самолеты: Константин Хабенский и Иван Янковский борются с лесным пожаром

В сети появился полноценный трейлер экшн-катастрофы «Огонь
», созданной Студией «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
, телеканалом «Россия 1» и кинокомпанией «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино.
«Огонь» — это героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.
Главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский
, Иван Янковский
, Ирина Горбачева
, Виктор Добронравов
, Роман Курцын
, Тихон Жизневский
, Антон Богданов
и Стася Милославская
. Постановщиком картины выступил Алексей Нужный
(«Громкая связь
»).
«Сценарий фильма показался мне очень актуальным, потому что леса горят, горели и будут гореть, и никуда от этого не деться
, — считает Константин Хабенский. — Но мы постарались, чтобы это был не просто блокбастер с огнем, тушением пожаров, спасением людей и т.д. Мы стремились сделать человеческую историю. Алексей Нужный давал нам довольно много воздуха для импровизации и фантазии. Отдельно хочется отметить работу команды пиротехников: то, что они делали, с какой заботой о нас они это делали. Они практически не оставили места для компьютерной графики! Это отдельное воспоминание и потрясение — как происходила работа в огне
».
Съемки проекта проходили в 2019 году, в том числе в Красноярском крае во время настоящих лесных пожаров. Для создания огненной стихии закупались уже спиленные деревья, из которых строились масштабные лесные декорации. Актеры старались выполнять трюки самостоятельно, работая в окружении реального огня.
«Для меня было важно, чтобы в их глазах отражалось реальное, а не компьютерное пламя
», – рассказал режиссер.
Съемочную группу консультировали специалисты МЧС и Авиалесоохраны, которые также предоставили уникальный воздушный транспорт – вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200.
«Во многом для меня это был вызов
, – признается Алексей Нужный. – И я очень признателен продюсерам за доверие и поддержку. Мне кажется, что сегодня – особенно в период постпандемии – для российского зрителя важны невиданные ранее визуальные приемы, подлинность и человечность. Всем этим и наполнен «Огонь
».
Фильм-катастрофа «Огонь
» выйдет в российский прокат 24 декабря 2020
года.
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