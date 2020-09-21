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Огонь, вода и самолеты: Константин Хабенский и Иван Янковский борются с лесным пожаром

21 сентября
2020 год

Новости кино >>
21 сентября 2020
В сети появился полноценный трейлер экшн-катастрофы «Огонь», созданной Студией «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканалом «Россия 1» и кинокомпанией «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино.


«Огонь» — это героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.

Главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Антон Богданов и Стася Милославская. Постановщиком картины выступил Алексей НужныйГромкая связь»).

Огонь, вода и самолеты: Константин Хабенский и Иван Янковский борются с лесным пожаром

«Сценарий фильма показался мне очень актуальным, потому что леса горят, горели и будут гореть, и никуда от этого не деться, — считает Константин Хабенский. — Но мы постарались, чтобы это был не просто блокбастер с огнем, тушением пожаров, спасением людей и т.д. Мы стремились сделать человеческую историю. Алексей Нужный давал нам довольно много воздуха для импровизации и фантазии. Отдельно хочется отметить работу команды пиротехников: то, что они делали, с какой заботой о нас они это делали. Они практически не оставили места для компьютерной графики! Это отдельное воспоминание и потрясение — как происходила работа в огне».

Съемки проекта проходили в 2019 году, в том числе в Красноярском крае во время настоящих лесных пожаров. Для создания огненной стихии закупались уже спиленные деревья, из которых строились масштабные лесные декорации. Актеры старались выполнять трюки самостоятельно, работая в окружении реального огня.

«Для меня было важно, чтобы в их глазах отражалось реальное, а не компьютерное пламя», – рассказал режиссер.

Огонь, вода и самолеты: Константин Хабенский и Иван Янковский борются с лесным пожаром

Съемочную группу консультировали специалисты МЧС и Авиалесоохраны, которые также предоставили уникальный воздушный транспорт – вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200.

«Во многом для меня это был вызов, – признается Алексей Нужный. – И я очень признателен продюсерам за доверие и поддержку. Мне кажется, что сегодня – особенно в период постпандемии – для российского зрителя важны невиданные ранее визуальные приемы, подлинность и человечность. Всем этим и наполнен «Огонь».

Фильм-катастрофа «Огонь» выйдет в российский прокат 24 декабря 2020 года.
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Огонь, вода и самолеты: Константин Хабенский и Иван Янковский борются с лесным пожаром фотографии
Огонь, вода и самолеты: Константин Хабенский и Иван Янковский борются с лесным пожаром фотографии
Огонь, вода и самолеты: Константин Хабенский и Иван Янковский борются с лесным пожаром фотографии
Огонь, вода и самолеты: Константин Хабенский и Иван Янковский борются с лесным пожаром фотографии
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