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«Гусар» с Гариком Харламовым стартует 5 октября

21 сентября
2020 год

Новости кино >>
21 сентября 2020
Премьера авантюрной комедии «Гусар» с Гариком Харламовым состоится на ТНТ 5 октября в 20.00, сообщает пресс-служба телеканала.



По сюжету поручик Григорий Рыльский (Харламов) должен доставить Кутузову секретные документы. Как только они попадут к полководцу, русская армия начнёт наступление. Но по пути в штаб Рыльский заглядывается на девицу и загадочным образом исчезает. Затем действие переносится в наше время. Молодой учёный Дмитрий Журавлёв (Павел Рассомахин) десять лет посвятил созданию машины времени, пока его жена Катя (Екатерина Ковальчук) зарабатывала деньги и тащила на себе весь быт. Ей надоело, что Митя женат не на ней, а на машине времени, и в день, когда она решила сообщить супругу о расставании, в их доме прямиком из 1812 года оказывается Рыльский — Катин предок. Попытка вернуть поручика обратно заканчивается поломкой машины времени, и до тех пор, пока Митя её не починит, Рыльский будет жить в нашем веке. Гусару предстоит открыть для себя телевидение, электричество, интернет и другие прелести будущего, а ещё посмотреть, во что превратились бывшие жандармы — нынешние полицейские, и удивиться понятиям чести в интерпретации современных мужей.

«"Гусар" зацепил меня тем, что он совершенно не похож на те российские сериалы, которые я видел. Он одновременно и фантастический, и современный, в нём соединены несколько историй, которые мне нравятся. Мне было действительно сложно учить текст, из-за этого появлялись очень смешные ляпы, которые достойны отдельного фильма о фильме. И я надеюсь, что вы его увидите! А самым сложным на съёмках был… мундир! Летом в нём было дико жарко. Он сделан из того же материала, что и мундиры настоящих офицеров. Я вообще не представляю, как в этом можно было ходить — огромное количество разных заклёпок… Из-за этого войны, наверное, и шли так долго! А также грим — отдельная история сериала. Усы, бакенбарды и парик стали частью меня. Гримёрши тратили так много времени, чтобы это всё на меня наклеить — я даже хотел сделать себе такую операцию, чтобы у меня из лица выделялся клей… Если будет второй сезон, я поеду в Германию и сделаю такую операцию»», — рассказал актёр.

«Гусар» с Гариком Харламовым стартует 5 октября
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Производством сериала занималась компания Comedy Club Production, а поставил его режиссёр Рустам Мосафир. В «Гусаре» также снялись Сергей Белов, Екатерина Радченко и другие актёры.

«Мы снимали "Гусара" максимально кинематографично, и нам было необходимо сделать всё, чтобы Гарик прошёл этот путь до конца. Он — душа проекта, это стопроцентно его роль, и представить в роли Григория Савельевича Рыльского кого-либо другого просто невозможно. Даже Де Ниро не справился бы! Гусар — это герой, которого нам давно не хватало. При всей его дурашливости и порой агрессивности, он человек слова, который всегда поможет в трудную минуту. Это герой именно с нашим, российским культурным кодом. Сказал — сделал, нужно помочь — помог, нужно прыгнуть в огонь – прыгнул», — отметил Мосафир.
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«Гусар» с Гариком Харламовым стартует 5 октября фотографии
«Гусар» с Гариком Харламовым стартует 5 октября фотографии
«Гусар» с Гариком Харламовым стартует 5 октября фотографии
«Гусар» с Гариком Харламовым стартует 5 октября фотографии
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