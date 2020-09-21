Андрей Смоляков вернулся к роли Ивана Родина в продолжении «Топора»

Режиссёр Вадим Островский завершил съёмки продолжения исторической военной драмы «Топор», получившего название «Топор.1943». Андрей Смоляков вновь предстанет перед зрителями в образе сибирского отшельника и казачьего офицера в прошлом Ивана Ильича Родина, уточняет пресс-служба телеканала НТВ.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Действие сиквела развернётся спустя два года после событий первой части, в 1943-м. Накануне наступления Красной Армии группа капитана Белова (Иван Шибанов), в которую входит Иван Родин (Смоляков), случайно обнаруживает у села Анино замаскированную танковую дивизию. Разведчики понимают, что только они знают об устроенной немцами засаде. Раненый Белов приказывает Ивану дойти до советского командования и предупредить их об опасности. Он докладывает штабу об увиденных танках и даже воспроизводит тактический номер дивизии, но командование фронта ему не верит – указанную танковую дивизию немцев обнаружил другой разведчик, Одинцов (Александр Голубев), в сотне километров от Анино. Подозревая Ивана в дезинформации и работе на немцев, его арестовывают. Полковник Алёшин (Дмитрий Шевченко) пытается спасти друга: благодаря его настойчивости, командование решает отправить ещё одну группу к Анино – проводником становится Иван, а руководит отрядом Одинцов. Дойдя до села, группа капитана обнаруживает неожиданную находку.
По словам Андрея Смолякова, «всегда очень опасно возвращаться к чему-то, а особенно к тому, что хорошо прошло. Потому что всегда есть какой-то страх, какие-то опасения. Но в то же время приятно вернуться в уже осознанную стихию. Работа шла здорово. Мой герой попадает в уже новые перипетии. Физически было тяжело, трудно, мокро, но это работа, и мы старались сделать всё достойно, чтобы продолжение истории было также интересно зрителю, как и первая часть».
Съёмки картины прошли в Беларуси. Основная часть съёмок прошла на территории Усадьбы Снов в Несвижском районе, на реке Ислочь, что в Минской и Гродненской областях, в деревне Гонолес возле Заславского водохранилища и во многих других натуральных площадках республики. Компанию вышеназванным составили Николай Козак, Борис Галкин, Сергей Жарков и другие актёры.
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