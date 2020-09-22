Петр Рыков и Дарья Плахтий узнают о «Любви матери»

ревью

Ролики фильмов «Иззи и коалы». Трейлер с русскими субтитрами Смотрительница зоопарка Иззи Би и ее семья спасают коал и помогают им вернуться в дикую природу.

Ролики фильмов «Социальная дилемма». Трейлер с русскими субтитрами Фильм исследует опасное влияние социальных сетей на человека.

Ролики фильмов «Избыток любви». Трейлер с русскими субтитрами Фернандо — семейный человек, одинаково преданный каждой из двух своих семей. Но один неверный шаг раскрывает его секрет.

Ролики фильмов «Мой учитель – осьминог». Трейлер с русскими субтитрами Режиссер рассказывает о своей необычной дружбе с южноафриканским осьминогом, показывая тайны жизни этого животного.

Новости кино Андрей Смоляков вернулся к роли Ивана Родина в продолжении «Топора» Завершились съёмки второй части исторической военной драмы.

Обзор сериалов «Закрытый сезон»: Дарья Урсуляк спасается от вируса на юге Эпидемия снова закрывает южный городок