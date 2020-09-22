Петр Рыков и Дарья Плахтий узнают о «Любви матери»

В центре сюжета – вечный конфликт между свекровью и невесткой. Властная и влиятельная дама Маргарита (Анастасия Бунина) делает все возможное, чтобы расстроить свадьбу единственного сына Сергея (Петр Рыков). Она уверена: простушка Маша (Дарья Плахтий), девочка из детдома, совершенно не пара ее Сергею. С этого начинается вражда между двумя женщинами.
«У нас — очень страстная, эмоционально напряженная история. Будут и яркие чувства, и сильные переживания, и слезы. Никаких полутонов, краски этого фильма — сочные, контрастные. Ну и сам сюжет никого не оставит равнодушным», — отметила режиссер картины Ирина Громозда.
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