«Стрельцов» отправится в кинотеатры Европы

Спортивную драму «Стрельцов» с Александром Петровым покажут в кинотеатрах Европы. С 4 октября фильм увидят в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, сообщает пресс-служба «Централ Партнершип», которая занимается международными продажами проекта.
фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»
Прокатчиком ленты Ильи Учителя выступает немецкая компания Kinostar Filmverlei. Ее гендиректор Майкл Рош уверен, что «Стрельцов» будет иметь большой успех, и он идеален для открытия кинотеатров в Европе.
24 сентября, одновременно с Россией фильм также стартует в Литве, Латвии и Эстонии. Несмотря на недавние смягчения ограничений в европейских кинозалах, заполняемость пока сохраняется на достаточно низкой отметке: порядка 25% по отношению к прошлому году.
фото: К/ф "Стрельцов"
Фильм вдохновлен историей одного из величайших спортсменов XX века. К 20 годам у него есть все, о чем можно мечтать: талант, слава, любовь. Эдуард Стрельцов – восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна ждет от него победных голов на Чемпионате мира в Швеции. Эдик должен бросить вызов самому Пеле. Но за два дня до отъезда в жизни футболиста происходит катастрофа. Его судьба сломана, дорога в футбол, кажется, отрезана навсегда. Чтобы вернуться и стать чемпионом, Стрельцову придется совершить невозможное. Великий спортсмен, который был окружен всенародной любовью, в один миг потерял все. Но он готов повторить взлет и вернуть любовь и славу.
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