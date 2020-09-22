Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Чича из Ольги» стартует 28 сентября

22 сентября
2020 год

Новости кино >>
22 сентября 2020
Спин-офф комедии «Ольга» — сериал «Чича из Ольги» — стартует 28 сентября в эфире ТНТ. Проект в жанре мокьюментари расскажет о насыщенной и полной приключений жизни актера Тимофея Зайцева, сообщает пресс-служба телеканала.

«Чича из Ольги» стартует 28 сентября
фото: Пресс-служба ТНТ

В сериале «Чича из Ольги» зрители побывают на съемочной площадке «Ольги» и увидят, как снимаются сцены с участием Зайцева. После команды «Стоп!» камера не выключается и продолжает следовать за актером вне кадра. Оказывается, что сам Тимофей сильно напоминает своего персонажа. Правда, в отличие от Чичи, всегда мечтающего о чем-то низменном, актер предпочитает думать о высоком и даже отправляется на пробы к Андрею Звягинцеву.

Образ Чичи, по мнению Тимофея, он уже давно перерос и готов для серьезных ролей. А пока в свободное от работы и кастингов время вместе со своим другом детства Бабаем (очень похожим на Евгения Кулика), он снимает видеоблог. Родственники актера, мягко говоря, не поддерживают его, считая, что он занимается полной ерундой и баловством. А тут еще младший брат, сотрудник полиции, взял и увел его девушку. Но, благодаря врожденному оптимизму и неиссякаемой вере в себя, Тимофей не опускает руки и продолжает покорять вершины шоу-бизнеса.

«Получился не совсем спин-офф «Ольги», да и сама история не совсем про персонажа Чичу. Это скорее про актера Тимофея Зайцева, сыгравшего этого персонажа. Тимофей считает себя звездой телевидения и кино, правда, окружающие в этом его не поддерживают. Единственный, кто на его стороне — Бабай. Эдакий друг-прилипала, который приехал к Тимофею в Москву из их родного города. Вдвоем они постоянно попадают в разные нелепые ситуации, попутно снимая видео для блога», — отметил автор сценария и режиссер Артем Лемперт.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Тимофей ЗайцевАндрей ЗвягинцевЕвгений КуликАртём Лемперт
фильмы
Ольга (1-3 сезоны)

анонс

Скорбим

Дмитрий Жулин
21 сентября трагически погиб актёр Дмитрий Жулин.
Мишель Лонсдаль
21 сентября ушёл из жизни актёр Мишель Лонсдаль.
Михаил Борисов
19 сентября ушёл из жизни телеведущий, актёр Михаил Борисов.
Владимир Чуприков
19 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Чуприков.
Сергей Лукашенко
17 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Лукашенко.
Игорь Неупокоев
17 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Игорь Неупокоев.

День рождения >>

Павел Винник
Мария Голубкина
Андрей Кузичёв
Леван Мсхиладзе
Юлия Пожидаева
Александр Резалин
Елена Ручкина
Станислав Тикунов
Валентин Шестопалов
Ханс Альберс
Анна Карина
Руперт Пенри-Джоунс
Бенуа Пульворд
Дин Рид
Том Фелтон
Эрих фон Штрогейм
все родившиеся 22 сентября >>

Афиша кино >>

Стрельцов
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Сделано в Италии
комедия
Великобритания, Италия, 2020
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Гнездо
драма, триллер
Великобритания, Канада, США, 2019
Клаустрофобы: Квест в Москве
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2020
Супер крэйзи
комедия
Аргентина, 2018
Ундина
драма, мелодрама, мистика, фэнтези
Германия, Франция, 2020
Белка и Стрелка. Карибская тайна
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Я украду тебя у всего мира
мелодрама
Россия, 2020
Маменькины сынки
комедия, мелодрама, трагикомедия
Италия, Франция, 1953
Смотри как я
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен