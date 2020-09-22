Спин-офф комедии «Ольга» — сериал «Чича из Ольги» — стартует 28 сентября в эфире ТНТ. Проект в жанре мокьюментари расскажет о насыщенной и полной приключений жизни актера Тимофея Зайцева, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба ТНТ
В сериале «Чича из Ольги» зрители побывают на съемочной площадке «Ольги» и увидят, как снимаются сцены с участием Зайцева. После команды «Стоп!» камера не выключается и продолжает следовать за актером вне кадра. Оказывается, что сам Тимофей сильно напоминает своего персонажа. Правда, в отличие от Чичи, всегда мечтающего о чем-то низменном, актер предпочитает думать о высоком и даже отправляется на пробы к Андрею Звягинцеву.
Образ Чичи, по мнению Тимофея, он уже давно перерос и готов для серьезных ролей. А пока в свободное от работы и кастингов время вместе со своим другом детства Бабаем (очень похожим на Евгения Кулика), он снимает видеоблог. Родственники актера, мягко говоря, не поддерживают его, считая, что он занимается полной ерундой и баловством. А тут еще младший брат, сотрудник полиции, взял и увел его девушку. Но, благодаря врожденному оптимизму и неиссякаемой вере в себя, Тимофей не опускает руки и продолжает покорять вершины шоу-бизнеса.
«Получился не совсем спин-офф «Ольги», да и сама история не совсем про персонажа Чичу. Это скорее про актера Тимофея Зайцева, сыгравшего этого персонажа. Тимофей считает себя звездой телевидения и кино, правда, окружающие в этом его не поддерживают. Единственный, кто на его стороне — Бабай. Эдакий друг-прилипала, который приехал к Тимофею в Москву из их родного города. Вдвоем они постоянно попадают в разные нелепые ситуации, попутно снимая видео для блога», — отметил автор сценария и режиссер Артем Лемперт.
обсуждение >>