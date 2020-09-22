Российские фильмы заинтересовали зарубежных прокатчиков на онлайн-кинорынке в Торонто

Завершил работу крупнейший североамериканский кинорынок TIFF Industry в Торонто, где на виртуальном национальном стенде, организованном «Роскино», свои проекты представили 27 российских компаний.
фото: К/ф "Серебряные коньки"
«Несмотря на нестабильную ситуацию в мировой индустрии, российские картины приобретают не только для цифрового показа, но и для кинотеатрального проката за рубежом. Мы не можем ожидать показателей, сравнимых с прошлым годом, но наблюдаем постепенное оживление международного рынка и интерес как к российским коммерческим проектам, так и к авторским фильмам и анимации», — отметила гендиректор «Роскино» Евгения Маркова.
Среди проектов «Централ Партнершип» наибольший интерес вызвала драма «Чернобыль» Данилы Козловского: сделку по картине уже подтвердили дистрибьюторы из США, Канады, Германии, Испании и ряда других стран. Азиатских закупщиков привлекли премьерные материалы приключенческого фильма «Серебряные коньки». А спортивная драма «Стрельцов» обрела дату кинотеатрального релиза в Европе.
По результатам онлайн-рынка ряд успешных переговоров провела студия Yellow, Black and White и видеосервис START. Представители компаний из Канады, Франции, Германии заинтересовались «Хорошим человеком» и «Содержанками». Закрытие сделок по фильму «Пальма» Александра Домогарова-младшего планируется после анонса трейлера картины в октябре и на американском кинорынке в ноябре.
Короткометражки «Союзмультфильма» отправятся во Францию, Бельгию, Люксембург и Швейцарию. Канадская компания Epic Story Media приобрела эксклюзивные права на дистрибуцию проекта ГК «Рики» — «Тима и Тома». Английскую и французскую версии сериала начнут показывать уже этой осенью в странах Северной Америки.
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