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Российские фильмы заинтересовали зарубежных прокатчиков на онлайн-кинорынке в Торонто

22 сентября
2020 год

Новости кино >>
22 сентября 2020
Завершил работу крупнейший североамериканский кинорынок TIFF Industry в Торонто, где на виртуальном национальном стенде, организованном «Роскино», свои проекты представили 27 российских компаний.

Российские фильмы заинтересовали зарубежных прокатчиков на онлайн-кинорынке в Торонто
фото: К/ф "Серебряные коньки"

«Несмотря на нестабильную ситуацию в мировой индустрии, российские картины приобретают не только для цифрового показа, но и для кинотеатрального проката за рубежом. Мы не можем ожидать показателей, сравнимых с прошлым годом, но наблюдаем постепенное оживление международного рынка и интерес как к российским коммерческим проектам, так и к авторским фильмам и анимации», — отметила гендиректор «Роскино» Евгения Маркова.

Среди проектов «Централ Партнершип» наибольший интерес вызвала драма «Чернобыль» Данилы Козловского: сделку по картине уже подтвердили дистрибьюторы из США, Канады, Германии, Испании и ряда других стран. Азиатских закупщиков привлекли премьерные материалы приключенческого фильма «Серебряные коньки». А спортивная драма «Стрельцов» обрела дату кинотеатрального релиза в Европе.

По результатам онлайн-рынка ряд успешных переговоров провела студия Yellow, Black and White и видеосервис START. Представители компаний из Канады, Франции, Германии заинтересовались «Хорошим человеком» и «Содержанками». Закрытие сделок по фильму «Пальма» Александра Домогарова-младшего планируется после анонса трейлера картины в октябре и на американском кинорынке в ноябре.

Российские фильмы заинтересовали зарубежных прокатчиков на онлайн-кинорынке в Торонто
фото: К/ф "Спутник"

Студия Art Pictures Distribution обсуждает продажу «Спутника» Егора Абраменко на территории Индии и Ближнего Востока. All Media, представившая на TIFF Industry проекты «Последний богатырь», «Нос, или Заговор не таких» и новый фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер», ведет переговоры с дистрибьюторами из Италии, Франции, Германии, Америки, Великобритании и Словакии. В то же время «Собибор», «Спасти Ленинград», «Черная вода» и «Тобол» появятся на онлайн-платформах и телеканалах Индии. А «Фея» Анны Меликян отправится в Прибалтику.

Права на байопик «Калашников» Константина Буслова и семейный фильм «Робо» Сарика Андреасяна были проданы на территории стран бывшей Югославии и Испании. Еще один фильм Андреасяна — «Гудбай, Америка!» — выйдет в прокат в Европе. Картина «Один вдох» нашла дистрибьюторов в Испании и Китае. Компания Russian World Vision достигла договоренностей о прокате фильма «Атакан. Кровавая легенда» в Латинской Америке.

Короткометражки «Союзмультфильма» отправятся во Францию, Бельгию, Люксембург и Швейцарию. Канадская компания Epic Story Media приобрела эксклюзивные права на дистрибуцию проекта ГК «Рики» — «Тима и Тома». Английскую и французскую версии сериала начнут показывать уже этой осенью в странах Северной Америки.
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фильмы
Атакан. Кровавая легендаГудбай, Америка!КалашниковНос, или Заговор "не таких"Один вдохПальмаПоследний богатырьРобоСеверный ветерСеребряные конькиСобиборСодержанкиСпасти ЛенинградСпутникСтрельцовТима и ТомаТоболФеяХороший человекЧернобыльЧёрная вода

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