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Сервис Okko снимет продолжение сериала «В клетке» с Павлом Прилучным

22 сентября
2020 год

Новости кино >>
22 сентября 2020
Мультимедийный сервис Okko анонсировал старт съемок продолжения сериала «В клетке» с Павлом Прилучным, Владимиром Епифанцевым и Любовью Аксеновой в главных ролях. Вторая часть расскажет о новой главе Империи, стремящейся отомстить за сына, сообщает пресс-служба сервиса.

Сервис Okko снимет продолжение сериала «В клетке» с Павлом Прилучным
фото: ruvod.com

Еще один проект, производством которого займется Okko Studios, — детективный триллер «Моя большая тайна» о загадочной гибели студентки в экспериментальном кампусе на острове Русский и друзьях, расследующих её смерть. В сериале сыграют Кристина Кучеренко и Иван Макаревич.

Кроме того, Okko первым из российских мультимедийных сервисов покажет видео в 8K. В самом высоком разрешении в билиотеке появятся ленты «Олдбой», «Пятый элемент», «Неудержимые 3» и другие. Также анонсирован запуск сервиса Okko Kids с функциями родительского контроля, гарантирующими безопасное смотрение для маленьких зрителей.

Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, начавший работу в 2011 году. Сейчас платформа предлагает набор тематических подписок, в числе которых популярные сериалы «Амедиатеки» и START, подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.
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персоны
Любовь АксёноваВладимир ЕпифанцевКристина КучеренкоИван МакаревичПавел Прилучный
фильмы
В клеткеНеудержимые 3ОлдбойПятый элемент

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