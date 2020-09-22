Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Михаил Пореченков снова встретится с «Гадалкой» Екатериной Олькиной

22 сентября
2020 год

Новости кино >>
22 сентября 2020
Премьера второго сезона сериала «Гадалка» с Екатериной Олькиной и Михаилом Пореченковым состоится 28 сентября на Первом канале, сообщает пресс-служба проекта.

Михаил Пореченков снова встретится с «Гадалкой» Екатериной Олькиной
фото: Пресс-служба Первого канала

Основная сюжетная линия «Гадалки-2» закручена вокруг взаимоотношений Люси (Екатерина Олькина) и Потапова (Михаил Пореченков). В финале предыдущего сезона все шло к тому, что они будут вместе. Однако Люсе приходит видение о смерти Потапова на их свадьбе и девушка решает отказаться от любимого, чтобы спасти его. Главных героев ждут серьезные испытания. В отличие от первого сезона, новое дело будет появляться в каждой из 16-ти серий.

«Главное во втором сезоне «Гадалки» — это человеческие отношения, есть история любви, есть история сложных взаимоотношений двух женщин и мужчины, есть взаимоотношения с новым человеком (Марат Башаров), который появляется в отделении УВД, где работает Потапов, есть также внутренняя история героев, вот о чём мы будет говорить в продолжении «Гадалки». Мы возвращаемся в этом смысле к старому, хорошему кинематографу, который говорит, что всё-таки мы люди! И этим людям будет очень тяжело, они будут ломаться, запутываться и выходить из этих сложных, душевных отношений, вот об этом мы хотим рассказать зрителю», — рассказал Михаил Пореченков.

В актерский состав также вошли Диана Арбенина, Яна Крайнова, Юлия Ауг, Александр Асташёнок, Василий Бочкарев, Евгения Дмитриева, Владимир Капустин и другие. Режиссерское кресло занял Илья Казанков.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Диана Арбенина дебютировала как актриса в сериале «Гадалка»
Марат Башаров станет «Титаником»
Стартовали съёмки второго сезона «Гадалки» с Михаилом Пореченковым
персоны
Диана АрбенинаАлександр АсташёнокЮлия АугМарат БашаровВасилий БочкарёвЕвгения ДмитриеваИлья КазанковВладимир КапустинЯна КрайноваЕкатерина ОлькинаМихаил Пореченков
фильмы
Гадалка-2

анонс

Скорбим

Дмитрий Жулин
21 сентября трагически погиб актёр Дмитрий Жулин.
Мишель Лонсдаль
21 сентября ушёл из жизни актёр Мишель Лонсдаль.
Михаил Борисов
19 сентября ушёл из жизни телеведущий, актёр Михаил Борисов.
Владимир Чуприков
19 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Чуприков.
Сергей Лукашенко
17 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Лукашенко.
Игорь Неупокоев
17 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Игорь Неупокоев.

День рождения >>

Павел Винник
Мария Голубкина
Андрей Кузичёв
Леван Мсхиладзе
Юлия Пожидаева
Александр Резалин
Елена Ручкина
Станислав Тикунов
Валентин Шестопалов
Ханс Альберс
Анна Карина
Руперт Пенри-Джоунс
Бенуа Пульворд
Дин Рид
Том Фелтон
Эрих фон Штрогейм
все родившиеся 22 сентября >>

Афиша кино >>

Стрельцов
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Сделано в Италии
комедия
Великобритания, Италия, 2020
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Гнездо
драма, триллер
Великобритания, Канада, США, 2019
Клаустрофобы: Квест в Москве
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2020
Супер крэйзи
комедия
Аргентина, 2018
Ундина
драма, мелодрама, мистика, фэнтези
Германия, Франция, 2020
Белка и Стрелка. Карибская тайна
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Я украду тебя у всего мира
мелодрама
Россия, 2020
Маменькины сынки
комедия, мелодрама, трагикомедия
Италия, Франция, 1953
Смотри как я
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен