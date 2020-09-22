Михаил Пореченков снова встретится с «Гадалкой» Екатериной Олькиной

Основная сюжетная линия «Гадалки-2» закручена вокруг взаимоотношений Люси (Екатерина Олькина) и Потапова (Михаил Пореченков). В финале предыдущего сезона все шло к тому, что они будут вместе. Однако Люсе приходит видение о смерти Потапова на их свадьбе и девушка решает отказаться от любимого, чтобы спасти его. Главных героев ждут серьезные испытания. В отличие от первого сезона, новое дело будет появляться в каждой из 16-ти серий.
«Главное во втором сезоне «Гадалки» — это человеческие отношения, есть история любви, есть история сложных взаимоотношений двух женщин и мужчины, есть взаимоотношения с новым человеком (Марат Башаров), который появляется в отделении УВД, где работает Потапов, есть также внутренняя история героев, вот о чём мы будет говорить в продолжении «Гадалки». Мы возвращаемся в этом смысле к старому, хорошему кинематографу, который говорит, что всё-таки мы люди! И этим людям будет очень тяжело, они будут ломаться, запутываться и выходить из этих сложных, душевных отношений, вот об этом мы хотим рассказать зрителю», — рассказал Михаил Пореченков.
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