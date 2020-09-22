Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юрий Колокольников создаст «Слепоглухого Супергероя»

22 сентября
2020 год

Новости кино >>
22 сентября 2020
Юрий Колокольников и Роман Евдокимов снимаются в фантастическом сериале «СГ: Слепоглухой/Супергерой». Об этом сообщает пресс-служба компании Lateral Summer, которая готовит проект совместно с Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение».

Юрий Колокольников создаст «Слепоглухого Супергероя»
фото: К/ф «СГ: Слепоглухой/Супергерой»

Действие разворачивается в Москве 2025-го. Слепоглухой Лука (Роман Евдокимов) работает в лаборатории профессора Новикова (Юрий Колокольников), который пытается исправить код человеческого ДНК, чтобы победить болезни. Лука и не подозревает, что вскоре ему придётся спасать человечество, когда лабораторию атакуют агенты из будущего, превращая людей в техно-зомби с помощью аудиовизуальных сообщений.

«Снимать художественные фильм на социальную тему всегда сложно — нужно выдерживать баланс между проблематикой и захватывающим сюжетом. Мы познакомились с фондом «Со-единение» сразу поняли, что хотим одного и того же — рассказать зрителям о мире слепоглухих не из точки безысходности и страдания, — рассказывает продюсер проекта Аля Береславцева. — Попробуйте вообразить мир, в котором слепоглухота — не физический недостаток, а суперсила, спасающая людей. Это мир простых людей и отважных героев, амбициозных учёных и рискованных медицинских экспериментов, предательства и настоящей дружбы. Так появилась задумка нашего фантастического интерактивного триллера».

Юрий Колокольников создаст «Слепоглухого Супергероя»
фото: К/ф «СГ: Слепоглухой/Супергерой»

«СГ» планируется выпустить в двух версиях. В интернете выйдет интерактивная, где зритель сможет делать выбор за героя, решая его судьбу, а заодно научится коммуникации со слепоглухими людьми, познакомится с их образом жизни и узнает, как можно им помочь. Неинтерактивный формат сериала предназначен для телевидения.

«Мы не в первый раз рассказываем о сложных вещах в развлекательной форме. Интерактив помогает разбудить эмпатию в зрителе/игроке: принимая ответственность за судьбу героя, он начинает сильнее ему сопереживать и понимать, с какими сложностями тот сталкивается. А чем моложе аудитория, тем привычнее и увлекательнее для неё формат фильма-игры», — уверены режиссеры и сценаристы сериала Ната Покровская и Антон Уткин.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Юрий Колокольников станет хоккейным агентом
персоны
Роман ЕвдокимовЮрий Колокольников
фильмы
СГ: Слепоглухой/Супергерой

анонс

Скорбим

Дмитрий Жулин
21 сентября трагически погиб актёр Дмитрий Жулин.
Мишель Лонсдаль
21 сентября ушёл из жизни актёр Мишель Лонсдаль.
Михаил Борисов
19 сентября ушёл из жизни телеведущий, актёр Михаил Борисов.
Владимир Чуприков
19 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Чуприков.
Сергей Лукашенко
17 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Лукашенко.
Игорь Неупокоев
17 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Игорь Неупокоев.

День рождения >>

Павел Винник
Мария Голубкина
Андрей Кузичёв
Леван Мсхиладзе
Юлия Пожидаева
Александр Резалин
Елена Ручкина
Станислав Тикунов
Валентин Шестопалов
Ханс Альберс
Анна Карина
Руперт Пенри-Джоунс
Бенуа Пульворд
Дин Рид
Том Фелтон
Эрих фон Штрогейм
все родившиеся 22 сентября >>

Афиша кино >>

Стрельцов
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Сделано в Италии
комедия
Великобритания, Италия, 2020
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Гнездо
драма, триллер
Великобритания, Канада, США, 2019
Клаустрофобы: Квест в Москве
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2020
Супер крэйзи
комедия
Аргентина, 2018
Ундина
драма, мелодрама, мистика, фэнтези
Германия, Франция, 2020
Белка и Стрелка. Карибская тайна
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Я украду тебя у всего мира
мелодрама
Россия, 2020
Маменькины сынки
комедия, мелодрама, трагикомедия
Италия, Франция, 1953
Смотри как я
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен