Юрий Колокольников создаст «Слепоглухого Супергероя»

Действие разворачивается в Москве 2025-го. Слепоглухой Лука (Роман Евдокимов) работает в лаборатории профессора Новикова (Юрий Колокольников), который пытается исправить код человеческого ДНК, чтобы победить болезни. Лука и не подозревает, что вскоре ему придётся спасать человечество, когда лабораторию атакуют агенты из будущего, превращая людей в техно-зомби с помощью аудиовизуальных сообщений.
«Снимать художественные фильм на социальную тему всегда сложно — нужно выдерживать баланс между проблематикой и захватывающим сюжетом. Мы познакомились с фондом «Со-единение» сразу поняли, что хотим одного и того же — рассказать зрителям о мире слепоглухих не из точки безысходности и страдания, — рассказывает продюсер проекта Аля Береславцева. — Попробуйте вообразить мир, в котором слепоглухота — не физический недостаток, а суперсила, спасающая людей. Это мир простых людей и отважных героев, амбициозных учёных и рискованных медицинских экспериментов, предательства и настоящей дружбы. Так появилась задумка нашего фантастического интерактивного триллера».
фото: К/ф «СГ: Слепоглухой/Супергерой»
«СГ» планируется выпустить в двух версиях. В интернете выйдет интерактивная, где зритель сможет делать выбор за героя, решая его судьбу, а заодно научится коммуникации со слепоглухими людьми, познакомится с их образом жизни и узнает, как можно им помочь. Неинтерактивный формат сериала предназначен для телевидения.
«Мы не в первый раз рассказываем о сложных вещах в развлекательной форме. Интерактив помогает разбудить эмпатию в зрителе/игроке: принимая ответственность за судьбу героя, он начинает сильнее ему сопереживать и понимать, с какими сложностями тот сталкивается. А чем моложе аудитория, тем привычнее и увлекательнее для неё формат фильма-игры», — уверены режиссеры и сценаристы сериала Ната Покровская и Антон Уткин.
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