Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Лиам Нисон и Микел Ричардсон ремонтируют виллу

23 сентября
2020 год

Новости кино >>
23 сентября 2020
Кино-Театр.Ру представляет премьеру отрывка комедии Джеймса Д'Арси «Сделано в Италии».



Фильм рассказывает про богемного лондонского художника Роберта, который вместе с сыном Джеком приезжает в Италию, чтобы продать дом, унаследованный от покойной жены. Роберт пытается отремонтировать виллу, чтобы подготовить её к продаже, но он совсем не приспособлен к такой работе. А Джек тем временем заводит роман с итальянкой Натали, работающей шеф-поваром.

Лиам Нисон и Микел Ричардсон ремонтируют виллу

Главную роль в картине исполняет Лиам Нисон. Компанию ему составили Микел Ричардсон, Валерия Билелло, Линдси Дункан, Марко Квалья, Лавиния Бьяджи, Айлин Уолш и другие актёры.

В российский прокат «Сделано в Италии» выйдет 24 сентября.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Довод», «Мулан» и ещё 10 фильмов сентября
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Валерия БилеллоЛавиния БьяджиДжеймс Д'АрсиЛиндси ДунканМарко КвальяЛиам НисонАйлин Уолш
фильмы
Сделано в Италии

анонс

Скорбим

Дмитрий Жулин
21 сентября трагически погиб актёр Дмитрий Жулин.
Мишель Лонсдаль
21 сентября ушёл из жизни актёр Мишель Лонсдаль.
Михаил Борисов
19 сентября ушёл из жизни телеведущий, актёр Михаил Борисов.
Владимир Чуприков
19 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Чуприков.
Сергей Лукашенко
18 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Лукашенко.

День рождения >>

Вероника Амирханова
Сабина Ахмедова
Сергей Гурзо (старший)
Юрий Елагин
Елена Измайлова
Иван Краско
Виктор Низовой
Татьяна Федоровская
Михаил Химичев
Колин Блэйкли
Януш Гайос
Жан-Франсуа Кальве
Уолтер Пиджон
Элеонора Росси Драго
Микки Руни
Роми Шнайдер
все родившиеся 23 сентября >>

Афиша кино >>

Стрельцов
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Сделано в Италии
комедия
Великобритания, Италия, 2020
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Гнездо
драма, триллер
Великобритания, Канада, США, 2019
Клаустрофобы: Квест в Москве
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2020
Супер крэйзи
комедия
Аргентина, 2018
Ундина
драма, мелодрама, мистика, фэнтези
Германия, Франция, 2020
Белка и Стрелка. Карибская тайна
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Я украду тебя у всего мира
мелодрама
Россия, 2020
Маменькины сынки
комедия, мелодрама, трагикомедия
Италия, Франция, 1953
Смотри как я
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен