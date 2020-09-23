Лиам Нисон и Микел Ричардсон ремонтируют виллу

Кино-Театр.Ру
представляет премьеру отрывка комедии Джеймса Д'Арси
«Сделано в Италии
».
Фильм рассказывает про богемного лондонского художника Роберта, который вместе с сыном Джеком приезжает в Италию, чтобы продать дом, унаследованный от покойной жены. Роберт пытается отремонтировать виллу, чтобы подготовить её к продаже, но он совсем не приспособлен к такой работе. А Джек тем временем заводит роман с итальянкой Натали, работающей шеф-поваром.
Главную роль в картине исполняет Лиам Нисон
. Компанию ему составили Микел Ричардсон
, Валерия Билелло
, Линдси Дункан
, Марко Квалья
, Лавиния Бьяджи
, Айлин Уолш
и другие актёры.
В российский прокат «Сделано в Италии» выйдет 24 сентября.
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