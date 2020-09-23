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В рамках 42-го ММКФ состоится ХIV Московский питчинг дебютантов

23 сентября
2020 год

Новости кино >>
23 сентября 2020
Стала известна программа бизнес-площадки 42-го Московского международного кинофестиваля, которая состоится с 1 по 3 октября в зале № 9 Фестивального центра «Октябрь» и на площадке образовательного партнёра «Московской школы кино».

В рамках 42-го ММКФ состоится ХIV Московский питчинг дебютантов
фото: пресс-служба ММКФ

Согласно пресс-службе ММКФ, в рамках смотра пройдут ХIV Московский питчинг дебютантов с общим призовым фондом 3 миллиона рублей и панельная дискуссия «Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров». Также состоятся Open-talk «Как вывести дебютное кино на мировые рынки? Презентация программы Eave on demand in Russia», «Как 2020-й год изменил кино и сериалы», презентация платформы веб-сериалов Chill и книги Анны Гудковой «Питчинг. Как представить и продать свою идею».

Для участия в питчинге было прислано 950 заявок, из них Отборочная комиссия и Экспертный совет включили в шорт-лист 40 проектов в категориях «Игровое полнометражное кино», «Игровое короткометражное кино», «Документальное кино», «Телесериалы», «Веб-сериалы» (данная категория пройдёт впервые) и Work-in-progress. В каждой из категорий будет вручён денежный приз 500 тысяч рублей, а также призы от партнёров и экспертов питчинга.

В рамках 42-го ММКФ состоится ХIV Московский питчинг дебютантов
фото: кадр из фильма «Хандра»

По итогам ХII Московского питчинга дебютантов, прошедшего в 2019-м, снято или находится в производстве семь фильмов: короткометражные ленты «Соня любит, Соня не любит» Натальи Беляевой, «Горшок» Дениса Курлаева, веб-сериал Кирилла Алёхина «Естественный отбор», документальные картины «Жизнь – это кайф» Юлии Бобковой, Марины Марии Мельник и Андрея Ананина, «Дом, в котором мы жили» Кристины Хабаровой, полнометражные «Хандра» Алексея Камынина и «Ярды» Андрея Корытко.

В панельной дискуссии, посвящённой региональным кинокластерам, примут участие представители Архангельской, Мурманской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областей, Камчатского, Краснодарского, Пермского краёв, Республик Татарстан, Башкортостан, Хакасия и других регионов России.

В рамках 42-го ММКФ состоится ХIV Московский питчинг дебютантов
фото: ria.ru

Все мероприятия пройдут в традиционном для фестиваля формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и ограниченным количеством участников (не более 50 человек). Параллельно на youtube-канале Moviestart будет проводиться онлайн-трансляция всех мероприятий бизнес-площадки.
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