Британский канал Channel 4 покажет международную премьеру российского сериала «Секта»

Триллер ТНТ и сервиса Premier «Секта» станет первым отечественным сериалом, который приобрёл для своей видеоплатформы британский канал Channel 4. Российская восьмисерийная психологическая драма со Светланой Ходченковой и Филиппом Янковским появится на ресурсе 25 сентября, уточняет пресс-служба телеканала.
«Секта» появится в специальном разделе, где собраны лучшие неанглоязычные драмы и комедии со всего мира. По словам продюсера Вальтера Юззолино, отвечающего за подбор сериалов в категорию Walter Presents на платформе Channel 4, он уже давно присматривался к российским проектам и остановил своей выбор именно на «Секте». Ему пришёлся по вкусу захватывающий психологический триллер с оригинальным сюжетом, при этом понятный для любой аудитории, независимо от географической привязки. С выбором Вальтера соглашаются критики ведущих британских изданий.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Financial Times написали о новом российском проекте, назвав его смесью нуара и русского арт-хаусного кино, где зритель находится в постоянной тревоге и запросто может попасться на крючок, как и члены секты. Обозреватель The Times Джон Дагдейл включил «Секту» в свою подборку сериалов, упомянув знакомую западному зрителю Ходченкову и Евгения Коряковского, которого сравнил с персонажем Харви Кейтеля из драмы «Священный дым».
«Секта» — это безусловный и по-настоящему большой успех российских производителей сериалов. Но по словам продюсера шоу Антона Щукина это отнюдь не случайность, а уже больше похоже на закономерность. Саму же возможность снимать сериалы на русском языке, показывая их западной аудитории в том виде, в каком и задумывали авторы, Антон и вовсе назвал чудом. Также он уверен, что в будущем эта тенденция продолжится. Режиссёр сериала Гела Баблуани высказал мнение о том, что в случае успеха в Британии «Секта» всерьёз может рассчитывать на мировое признание.
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