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В школьные каникулы дети и их родители попадут на БФМ

23 сентября
2020 год

Новости кино >>
23 сентября 2020
Большой фестиваль мультфильмов в четырнадцатый раз пройдёт с 29 октября по 9 ноября. Впервые БФМ будет организован в смешанном формате — часть программ можно будет увидеть онлайн из любой точки России, а другая часть будет показана в кинотеатрах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

В школьные каникулы дети и их родители попадут на БФМ
фото: facebook.com

В этом году, впервые за всю историю фестиваля, БФМ объявил открытый приём заявок на участие в конкурсной программе. Отправить свой фильм на фестиваль может любой желающий до 25 сентября через платформу FilmFreeway. Из зрительского фестиваля БФМ превращается в конкурсный смотр: впервые в этом году приглашено профессиональное жюри для выбора лучших мультфильмов среди зарубежных и российских короткометражек. Но сохранится и Приз зрительских симпатий — проголосовать за понравившийся фильм зрители смогут на сайте фестиваля.

В рамках БФМ пройдут премьерные показы зарубежных полнометражных и короткометражных мультфильмов. Конкурсную программу можно будет увидеть онлайн из любого города России, а московские зрители смогут посетить традиционную «Ночь анимации», во время которой покажут все фильмы конкурсной программы в большом зале киноцентра «Октябрь». Для юных зрителей БФМ приготовил новые полнометражные мультфильмы и сборники зарубежных и российских короткометражек. Среди специальных программ этого года: ставшие визитной карточкой фестиваля сборники документальной анимации, ретроспектива режиссёра Екатерины Соколовой, особая подборка фильмов, связанных с феминистской повесткой, и многое другое.



Любимая нашими зрителями «Фабрика мультфильмов» в этом году расширяет географию: участвовать в мастер-классах смогут дети и взрослые из любой точки мира. В течение шести дней участники будут придумывать, рисовать, озвучивать и снимать мультфильмы в самых разных техниках не выходя из дома, а научат их этому настоящие мастера своего дела. Кроме того, БФМ принимает участие в программе Года Германии в России 2020/2021. Благодаря этому зрители смогут увидеть немецкие короткометражные и полнометражные мультфильмы в программе фестиваля, а также посетить онлайн-встречи со специалистами в области анимации из Германии.

Программными директорами Большого фестиваля мультфильмов являются Дина Годер и Мария Терещенко. Стратегический партнёр — Благотворительный Фонд Михаила Прохорова. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Партнёрами фестиваля выступают Посольство Федеративной Республики Германия в РФ, Гёте-Институт, Посольство Франции в РФ и Французский Институт в Москве.
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