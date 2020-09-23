Клим Шипенко снимет первый игровой фильм в космосе

В России впервые в истории снимут игровую картину в космосе под рабочим названием «Вызов
», сообщается на сайте
Госкорпорации «Роскосмос», создающей фильм вместе с Первым каналом и студией Yellow, Black and White.
Режиссёрское кресло ленты займёт Клим Шипенко
. Генеральными продюсерами числятся Дмитрий Рогозин
, Константин Эрнст
, Сергей Титинков
, Эдуард Илоян
, Денис Жалинский
, Виталий Шляппо
и Алексей Троцюк
.
Кинематографистам предстоит полёт на Международную космическую станцию, запланированный на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС». В настоящий момент решаются вопросы со сценарием, техническими возможностями съёмок и актёрским составом.
Главного героя фильма, который полетит на МКС, и его дублёра выберут по итогам открытого конкурса. По замыслу создателей, лента, чьё название пока не утверждено, поспособствует популяризации отечественной «космической деятельности и героизации профессии космонавта»
.
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