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Клим Шипенко снимет первый игровой фильм в космосе

23 сентября
2020 год

Новости кино >>
23 сентября 2020
В России впервые в истории снимут игровую картину в космосе под рабочим названием «Вызов», сообщается на сайте Госкорпорации «Роскосмос», создающей фильм вместе с Первым каналом и студией Yellow, Black and White.

Режиссёрское кресло ленты займёт Клим Шипенко. Генеральными продюсерами числятся Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

Клим Шипенко снимет первый игровой фильм в космосе
фото: rbc.ru

Кинематографистам предстоит полёт на Международную космическую станцию, запланированный на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС». В настоящий момент решаются вопросы со сценарием, техническими возможностями съёмок и актёрским составом.

Главного героя фильма, который полетит на МКС, и его дублёра выберут по итогам открытого конкурса. По замыслу создателей, лента, чьё название пока не утверждено, поспособствует популяризации отечественной «космической деятельности и героизации профессии космонавта».
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