Продолжение «Трудных подростков» стартует 5 октября

Премьера первой серии второго сезона сериала «Трудные подростки» из линейки more originals состоится 5 октября. Новые эпизоды будут выходить в бесплатном доступе раз в неделю по понедельникам на more.tv, уточняет пресс-служба сервиса.
фото: пресс-служба more.tv
По сюжету во втором сезоне Антон Ковалёв (Никита Волков) вынужден вернуться в центр трудных подростков. После истории с оружием он едва вновь не отправился за решётку и зарёкся не связываться с юными уголовниками. Но доказывать свои тренерские способности нужно, а больше его нигде не ждут. Теперь Ковалёв пытается сколотить из ребят футбольную команду, чтобы выиграть городской турнир.
«Мы в компании Prospect очень рады, что наша идея и её воплощение понравились зрителям – и мы смогли продолжить эту историю. Тем более, что очень хотелось рассказывать её дальше. Ещё на съёмках первого сезона все участники процесса сильно сдружились, так что съёмки второго проходили в прекрасной атмосфере. Все очень соскучились друг по другу и были рады вновь почудить вместе. В общем, в жизни всё было примерно как и на экране», — рассказал Алексей Воробьёв.
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