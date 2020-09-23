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При поддержке Института развития Интернета снимут несколько сериалов

23 сентября
2020 год

Новости кино >>
23 сентября 2020
До конца года при поддержке Института развития Интернета и Росмолодёжи завершится работа над несколькими сериалами, два из которых будут посвящены литературе. Это экранизация повести фантаста Олега Дивова «Молодые и сильные выживут» и «Литра 2.0» о классиках русской литературы, живущих в наше время. В августе текущего года они стали победителями второй волны конкурса ИРИ на создание интернет-контента для молодёжи, сообщает пресс-служба Института развития Интернета.

При поддержке Института развития Интернета снимут несколько сериалов
фото: russia-now.com

«В рамках второй волны до конца года будет создано семь сериалов, с производителями которых уже заключены соответствующие договоры. В первую очередь, хотелось бы отметить разножанровость проектов и их тематическую направленность: это сериалы о волонтёрстве, подростковых проблемах, диалоге поколений, отношениях. Во-вторых, пожелать командам проектов успеха, им предстоит проделать очень большую работу в максимально сжатые сроки и при этом не потерять в качестве», — рассказал генеральный директор ИРИ Антон Ключкин.

Он также не исключил, что в новом конкурсном отборе, который стартует осенью, будет предусмотрена поддержка долгосрочных проектов, процесс производства которых занимает от года до двух-трёх лет.

Антон Ключкин
фото: runet-id.com

«В настоящее время мы работаем в направлении поддержки долгосрочных проектов и выбора оптимального времени производства. Увеличение сроков производства, безусловно, повысит качество контента и даст возможность финансировать или софинансировать масштабные проекты, прежде всего, в области игрового и документального кино», — говорит Ключкин.

Помимо вышеназванных сериалов, победители второй волны конкурса ИРИ создадут для интернет-пользователей несколько комедийных проектов. Среди них «Сама дура» о сёстрах-подростках, «33 ребёнка» о приключениях студентки-блогера, ставшей няней-волонтёром, «IТамара» о пенсионерке, случайно ставшей владелицей крупной IT-компании, и «Естественный отбор», посвящённый соцсетям и виртуальному общению. Кроме того, будет снят детективный сериал «Новенький», в основу которого ляжет история исчезновения Влада Бахова. Проекты будут реализованы до конца 2020-го, их финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Культура».

При поддержке Института развития Интернета снимут несколько сериалов
фото: ири.рф

Все проекты являются победителями второй волны конкурса ИРИ на создание интернет-контента для молодёжи. Конкурс проходил с апреля по август. Всего на рассмотрение было подано более 400 заявок, из которых по итогам конкурсного отбора победителями стали 85 проектов. Помимо сериалов это спецпроекты в СМИ и блогосфере, подкасты, видеоролики, посвящённые самым разным темам от проблем молодёжи до образования и волонтёрства. Всего в этом году при поддержке института будет реализовано порядка 200 проектов.
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