«Игру на выживание
» продлили на второй сезон. Об этом рассказал продюсер сериала Валерий Федорович
на своей странице в социальной сети Facebook
.
«"Игра на выживание" — новый блокбастер на ТНТ и Премьер. Давно я не получал так много просьб прислать серии до официального окончания показа. Писали знакомые и знакомые моих знакомых. И даже после финальной серии эти просьбы не закончились. Поэтому стоит сказать официально — второму сезону быть! Карен Оганесян и вся твоя огненная команда, Нелли Яралова, Маша Шухнина — нас ждёт ещё одно опасное приключение», —
говорится в сообщении Федоровича.
Приключенческий сериал Карена Оганесяна с Александрой Бортич
, Алексеем Чадовым
и Игорем Верником
, стартовавший на ТНТ 31 августа, повествует об участниках реалити-шоу, оказавшихся втянутыми в смертельно опасную авантюру. На кону самый крупный денежный приз в истории российского телевидения — 1 миллион евро, но получит его только тот, кто сумеет дойти до самого конца. Все блага цивилизации остались в нескольких часах лёта, вокруг потрясающие пейзажи: горы Западного Саяна, непроходимые леса, заброшенные постройки времен СССР и «Каньон мертвецов», где участников фатального реалити-шоу приветствует их ведущий.
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