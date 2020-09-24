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Сергей Светлаков в День всех влюблённых откроет двери отеля Love

24 сентября
2020 год

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24 сентября 2020
В Москве стартовали съёмки романтической комедии Love. Главные роли в картине исполняют Сергей Светлаков, Юрий Стоянов, Тимур Батрутдинов, Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Екатерина Варнава, Ксения Собчак, Камиль Ларин, Ян Цапник, Елена Валюшкина и Анатолий Белый. «Каропрокат» выпустит ленту в кинопрокат 11 февраля 2021 года, уточняет пресс-служба компании «Студия Свердловск», отвечающей за производство фильма.

Сергей Светлаков в День всех влюблённых откроет двери отеля Love
фото: пресс-служба компании «Студия Свердловск»

«Главная идея фильма – рассказать и показать, что любовь проявляет себя совершенно по-разному, — отмечает автор и продюсер картины Сергей Светлаков. – Зрители увидят несколько историй с героями — разными по возрасту, мироощущению, статусу, национальности и даже ориентации. Они оказались в один день в одном прекрасном месте – отеле Love. Каждый персонаж фильма хочет любить и быть любимым, верит, чувствует, совершает поступки. Мы постараемся сделать так, чтобы зрителям во время просмотра было и где посмеяться, и где пустить слезу, попереживать за героев и, главное, выйти из кинозала в состоянии эмоционального подъёма и, конечно же, любви. Это кино немного похоже на "Реальную любовь", так как оно романтичное и чувственное, и одновременно – на "Четыре комнаты", веселья будет много».

Действие картины развернётся в отеле Love, который 14 февраля открыл свои двери для всех, кто хочет, чтобы День всех влюблённых стал особенным, мечтает снова поверить в любовь или хотя бы в этот день не оказаться в одиночестве. Бывшие однокурсники встречаются в ресторане в честь 40-летия выпуска, и старые чувства вспыхивают с новой силой. Ревнивый мужчина пытается проникнуть во все номера на этаже, чтобы найти пропавшую со связи жену. Частный детектив и его привлекательная клиентка устраивают шпионское шоу с прослушкой, чтобы вывести на чистую воду мужа-подлеца. Горничная-иммигрантка из Узбекистана выбирает между любовью к своему молодому парню и деньгами от его мамы, выданными за её немедленное бегство домой. А жизнь скромного студента, мечтающего стать мужчиной всего за один час, никогда не будет прежней после встречи с самой болтливой ночной бабочкой города.

Сергей Светлаков в День всех влюблённых откроет двери отеля Love
фото: пресс-служба компании «Студия Свердловск»

Продюсерами фильма, помимо Светлакова, также выступают Давид Кочаров, Александр Незлобин, Саид Давдиев, Олег Туманов и Максим Лебедев, а партнёром является онлайн-кинотеатр Ivi.

«Это второй полнометражный фильм собственного производства Ivi и, конечно, если производить комедию, то с таким успешным продюсером как Сергей Светлаков. Фильмы "Горько!", "Жених" тому подтверждение, а фильм Love, я уверен, будет настоящим подарком нашим зрителям ко Дню всех Влюблённых», — считает генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Ivi Давид Кочаров.

Сергей Светлаков в День всех влюблённых откроет двери отеля Love
фото: пресс-служба компании «Студия Свердловск»

Первый съёмочный день прошёл в заведении «Чайковский» на Триумфальной площади, где команда фильма под руководством режиссёра Игоря Твердохлебова снимает одну из романтических историй. В шумном зале ресторана при отеле Love проходит встреча уже экс-студентов Автодора в честь 40-летия выпуска. Герой Юрия Стоянова играет на гитаре и поёт ностальгическую песню собственного сочинения, его друзья, в числе которых персонажи Елены Валюшкиной и Игоря Золотовицкого, слушают с восхищением и вспоминают о былом – о дружбе, о любви, которая могла быть, но так и не началась… Или всё-таки сможет? Ведь в отеле Love, где происходит действие картины, начался День всех влюблённых, а в этот день любые чудеса – случаются.

Весь съёмочный день Юрий Стоянов был в отличном настроении, шутил с актёрами и съёмочной группой. По сценарию, его герою придётся не только петь, а ещё и исполнять зажигательный танец и, как шутят создатели картины, с этой сценой артист покорит все молодёжные интернет-площадки, вплоть до TikTok.

Сергей Светлаков в День всех влюблённых откроет двери отеля Love
фото: пресс-служба компании «Студия Свердловск»

«Первая причина, по которой я согласился сниматься — у меня появилась возможность написать специально для фильма песню. Точнее предполагалось, что я должен спеть какую-то из своих песен, но я решил написать специально связанную с фильмом и историей. Вторая – много лет назад на "Кинотавре" ко мне подошли милые ребята и пригласили сняться в картине. Правда сказали, что у них пока нет денег и не дописан сценарий. И я, дурак, не согласился, а это был фильм "Горько!". Поэтому второй раз я Серёже Светлакову отказать не мог, не имею права. Потому что его проекты заряжены на успех. И очень хороший сценарий. И последняя причина – помимо того, что я пою свою песню, у меня будет ещё такой блатной и модный танец. Это то, что меня может убить в этом фильме», — смеётся Стоянов.
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фильмы
LoveГорько!ЖенихРеальная любовьЧетыре комнаты

фотографии >>
Сергей Светлаков в День всех влюблённых откроет двери отеля Love фотографии
Сергей Светлаков в День всех влюблённых откроет двери отеля Love фотографии
Сергей Светлаков в День всех влюблённых откроет двери отеля Love фотографии
Сергей Светлаков в День всех влюблённых откроет двери отеля Love фотографии
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