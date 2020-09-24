«Соседи» обзаведутся четвёртым и пятым сезонами

В станице Обуховская Ростовской области проходят съёмки четвёртого и пятого сезонов «Соседей» для телеканала «Россия». Об этом сообщает пресс-служба телекомпании «Мостелефильм Дистрибьюшн», ответственной за производство сериала.
По словам продюсера комедии Андрея Тартакова, «отличительная черта сериала "Соседи" в том, что забавные истории, которые происходят с героями, представлены зрителю в самом сложном и одновременно в самом любимом жанре народной комедии. Вообще, веселую историю снять непросто, ведь юмор – дело очень субъективное. Но когда зритель видит, как в одном сюжете соседствуют и смех, и слезы, а острые комедийные ходы переходят в искренние мелодраматические чувства, он начинает верить в предложенные обстоятельства, и, самое главное, любить героев и сопереживать им. Это значит, что мы говорим со зрителем на одном языке».
В новых сериях непримиримых врагов Ширшиковых и Кораблёвых ждут настоящие страсти. Казалось бы, все конфликты в прошлом, и в большой семье наступил долгожданный мир: дети отпраздновали свадьбу, районный конкурс на лучший садовый цветок выигран. Но идиллия новоиспечённых родственников рушится в одночасье, когда внезапные обстоятельства вынуждают их жить под одной крышей. Не без труда разобравшись с этим, Ширшиковы и Кораблёвы узнают, что в их семье ожидается пополнение. Возвращаясь из Москвы, куда герои ездили, чтобы повидать внука, Кораблёвы и Ширшиковы спасают от рук бандитов беспризорного негритёнка. Удивительно, но мальчика зовут Максим, как и их родного внука. Растроганные душещипательным рассказом о его тяжёлой сиротской судьбе, обе семьи забирают Максимку в Колотилово.
«Мы, исполнители главных ролей, не учились вместе. У каждого из нас разная театральная школа, можно сказать, что мы "из разных деревень". Но "Соседи" объединили нас, мы бесконечно полюбили саму историю и, конечно, место съёмок – хутор Обуховка в Ростовской области. Мы очень рады, что наш добрый сериал нашёл отклик у телезрителей, и с нетерпением ждём работы над новыми сезонами проекта», — говорит исполнительница одной из главных ролей Елена Валюшкина.
«Зрителей ждут без преувеличения две феерические истории, — уверяет Владимир Тимофеев. — За прошедшие сезоны наши "семьи" почти сроднились. Смею утверждать, что все актёры без исключения находятся в самых добрых творческих и человеческих отношениях. А Владимир Виноградов — не просто режиссёр, но и настоящий отец для всей съёмочной группы».
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