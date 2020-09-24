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Мальчишник в Гомеле: Александр Головин употребляет запрещенные вещества в фильме «Спайс бойз»

24 сентября
2020 год

Новости кино >>
24 сентября 2020
Кино-Театр.Ру представляет трейлер черной комедии «Спайс бойз», основанной на реальных событиях, произошедших в 2014 году в городе Гомеле: трое парней покурили вместе спайс, а затем двое из них решили, что в третьего вселился дьявол.


По сюжету Василиса приезжает в маленький городок, в котором родилась, к школьной подруге Инне на свадьбу. Жених Инны по прозвищу Чистый с двумя друзьями, Ламбадой и Колбасой, организует за день до свадьбы незапланированный мальчишник в загородном доме. Вечеринка набирает обороты – в разгар веселья парни употребляют спайс. Их накрывает волной галлюцинаций, и мир вокруг начинает меняться – стремительно, всерьёз и бесповоротно.

Главные роли исполнили Александр Головин, Маргарита Аброськина, Анна Андрусенко, Алексей Маслодудов, Владимир Сычёв, Михаил Горевой, Владимир Аверьянов, Александр Тарасов и другие. Режиссером и автором сценария выступил Владимир ЗинкевичКачели»).

Мальчишник в Гомеле: Александр Головин употребляет запрещенные вещества в фильме «Спайс бойз»

«Идея снять кино по этой истории вынашивалась года два, – рассказывает режиссёр Владимир Зинкевич. – Изначально это должен был быть короткий метр – чётко по событиям, без сюжетных ответвлений и каких-либо фантазий. Но когда я начал изучать материал, стало ясно, что здесь есть где развернуться. Я понимал, что моралистская подача истории о вреде наркотиков будет скучна и вызовет у молодежи только улыбку: посмеются и продолжат делать по-своему. А вот если как следует напугать, то человек хорошенько подумает, когда ему предложат что-нибудь покурить или понюхать. Возможно, он вспомнит мой фильм, эти лица, эти последствия, и скажет: «Да ну его на фиг! Давай, друг, не сегодня». Для меня как для режиссёра это было бы победой».

Трёх приятелей, покуривших спайс — мальчика-мажора Колбасу, прямолинейного Чистого и парня с ДЦП Ламбаду — сыграли Аверьянов, Головин и Тарасов. При подготовке в ролям актеры ездили по наркодиспансерам, общались с людьми, бывавшими в состоянии наркотического безумия, и много читали о таких состояниях и людях в интернете.

Мальчишник в Гомеле: Александр Головин употребляет запрещенные вещества в фильме «Спайс бойз»

«Я точно не знаю, как наш фильм повлияет на зрителей: сделают ли они, когда придётся, правильный выбор, или нет, – говорит Александр Тарасов. – Мне лично очень хотелось бы, чтобы люди задумались не о том, какое наркотики зло вообще, а прежде всего о том, что сделанный однажды неправильный выбор может угробить твою жизнь и больше ты прежним никогда не будешь».

Картина снималась в Минске и в Минской области в течение 30 смен. Съемки могли сорваться из-за бюрократических формальностей: нужно было заранее получить у белорусских чиновников разрешение на съёмку.

«Нашему директору картины позвонили и спросили, не про наркотики ли мы снимаем. Он ответил, что да, снимаем в том числе и о наркотиках. И в этот момент всё чуть было не накрылось, поскольку получить отказ в таких структурах очень нетрудно, – делится Владимир Зинкевич. – Чиновники потребовали сценарий, и съёмки в итоге разрешили, хотя нам казалось, что вот уже весь проект висел на волоске».

Мальчишник в Гомеле: Александр Головин употребляет запрещенные вещества в фильме «Спайс бойз»

В саундтрек «Спайс Бойз» вошли композиции таких исполнителей, как Creedence Clearwater Revival, Тима Белорусских, Боб Дилан и многих других. Подбором музыкального сопровождения картины занимался лично режиссер. Фильм был показан на международных фестивалях Ravenheart (Осло, Норвегия) и Grenzland-Filmtage Selb (Селб, Германия). Российская премьера ленты состоится в рамках программы «Фильмы, которых здесь не было» 42-го Московского международного кинофестиваля.

В широкий прокат комедия «Спайс бойз» выйдет 22 октября.
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На 42-м ММКФ состоится российская премьера фильма «Спайс бойз» с Александром Головиным
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Мальчишник в Гомеле: Александр Головин употребляет запрещенные вещества в фильме «Спайс бойз» фотографии
Мальчишник в Гомеле: Александр Головин употребляет запрещенные вещества в фильме «Спайс бойз» фотографии
Мальчишник в Гомеле: Александр Головин употребляет запрещенные вещества в фильме «Спайс бойз» фотографии
Мальчишник в Гомеле: Александр Головин употребляет запрещенные вещества в фильме «Спайс бойз» фотографии
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