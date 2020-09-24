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«Цоя» Алексея Учителя включили в международный конкурс 36-го Варшавского кинофестиваля

24 сентября
2020 год

Новости кино >>
24 сентября 2020
«Цой» Алексея Учителя попал в международный конкурс 36-го Варшавского кинофестиваля. О включении фильма в программу рассказал на пресс-конференции директор фестиваля Стефан Лаудин.

«Цоя» Алексея Учителя включили в международный конкурс 36-го Варшавского кинофестиваля
фото: кадр из фильма «Цой»

Картина Учителя не единственная из российских лент, вошедших в программу Варшавского фестиваля. В частности, фильмом закрытия заявлены «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. В секцию Free Spirit Competition вошла лента Ивана и Геннадия Вырыпаевых UFO, а «Конференция» Ивана Твердовского включена в программу «Специальные показы».

Warsaw Film Festival, который проводится с 1985 года, является крупнейшим фестивалем в Восточной Европе и обладает аккредитацией Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). В международном конкурсе участвуют работы со всего мира. В этом году в нём примут участие фильмы из Австрии, Казахстана, Франции, Японии, Чехии и других стран. Вместе с Венецианским биеннале WFF станет одним из первых смотров, чьи основные мероприятия пройдут в обычном режиме с 9 по 18 октября 2020-го.
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