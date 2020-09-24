«Цоя» Алексея Учителя включили в международный конкурс 36-го Варшавского кинофестиваля

Warsaw Film Festival, который проводится с 1985 года, является крупнейшим фестивалем в Восточной Европе и обладает аккредитацией Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). В международном конкурсе участвуют работы со всего мира. В этом году в нём примут участие фильмы из Австрии, Казахстана, Франции, Японии, Чехии и других стран. Вместе с Венецианским биеннале WFF станет одним из первых смотров, чьи основные мероприятия пройдут в обычном режиме с 9 по 18 октября 2020-го.
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