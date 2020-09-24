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СТС и TikTok создали интерактивный сериал с Алексеем Лукиным

24 сентября
2020 год

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24 сентября 2020
СТС запустил интерактивный сериал, созданный специально для платформы с короткими видеороликами TikTok и при непосредственном участии сервиса. Премьера шестисерийного проекта «#Даняизвини», в котором зрители сами определяют судьбу главного героя, состоится 24 сентября.

СТС и TikTok создали интерактивный сериал с Алексеем Лукиным
фото: пресс-служба телеканала СТС

Согласно пресс-службе телеканала, в центре истории оказываются талантливый музыкант по прозвищу Даня-извини и его друзья, которые помогают скромному герою наладить личную жизнь. Каждый раз, когда неуклюжий Даня знакомится или общается с девушкой, на экране появляются две кнопки. Одна из них предлагает действие, другая приводит к ситуации, когда персонажу приходится извиняться. Зритель принимает решения за ничего не подозревающего парня, но в какой-то момент музыкант понимает: его жизнью управляет кто-то другой.

Главная роль досталась Алексею Лукину. «Чтобы зритель мог сам определять развитие сюжета, нам приходилось отыгрывать разные варианты событий. Это был классный актёрский тренинг и незабываемый эксперимент», — вспоминает актёр.

СТС и TikTok создали интерактивный сериал с Алексеем Лукиным
фото: пресс-служба телеканала СТС

Производителем сериала выступила студия XO Studios, в которую входит команда из семнадцати тиктокеров-миллионников. Одна из них — Мари Сенн — сыграла подругу главного героя. В роли его друга выступил рэп-исполнитель Саша Тилэкс, треки которого набрали более миллиарда прослушиваний в TikTok и были использованы в миллионе видеороликов, размещённых на платформе. Специально для проекта Тилэкс написал саундтрек «Извини».

«Видеоролики в TikTok дают огромные возможности для творчества, что доказывает наш совместный проект с СТС. Это первый сериал, запущенный в российском TikTok, который объединил известных актёров и популярных креаторов платформы. Мы надеемся, новый интерактивный формат придётся по душе нашей аудитории, которую всегда отличала большая вовлечённость. После просмотра сериала все желающие поучаствуют в тематическом челлендже, а его победители встретятся с героями сериала и вместе с ними снимут видео для TikTok», — говорит операционный менеджер TikTok в России Надежда Лапина.



Для СТС это не первый опыт создания интерактивных проектов. Коллаборация канала со службой доставки «Кухня на районе» позволила её пользователям заказать блюдо из сериала «Кухня. Война за отель» непосредственно во время его показа. Кейс отметили наградами Effie Awards Russia и Promax Awards Europe.
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СТС и TikTok создали интерактивный сериал с Алексеем Лукиным фотографии
СТС и TikTok создали интерактивный сериал с Алексеем Лукиным фотографии
СТС и TikTok создали интерактивный сериал с Алексеем Лукиным фотографии
СТС и TikTok создали интерактивный сериал с Алексеем Лукиным фотографии
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