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Марина Жигалова присоединилась к команде Ivi

24 сентября
2020 год

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24 сентября 2020
Марина Жигалова присоединилась к совету директоров онлайн-кинотеатра Ivi в качестве независимого директора. Она займётся стратегией развития и усилении контентного направления, укреплением связей с ключевыми правообладателями и развитием собственного производства Ivi, уточняет пресс-служба сервиса.

По словам генерального директора и основателя Ivi Олега Туманова, «Марина Жигалова — признанный эксперт российского и международного медийного рынка, мы очень рады, что она стала членом высшего руководства Ivi. Без сомнения, она сможет укрепить разработку дальнейшей стратегии развития нашей компании, а также контентное направление и собственное производство, которое становится критически важным для будущего развития Ivi».

Марина Жигалова присоединилась к команде Ivi
фото: rbc.ru

Жигалова 13 лет возглавляла компанию Disney в России и СНГ, начиная с момента её основания в 2006-м, а с сентября 2019-го по апрель 2020-го занимала должность старшего вице-президента Сбербанка, осуществляя руководство медиа, маркетингом, коммуникациями и рекламой группы. Под её руководством Disney стал одним из ведущих игроков российской индустрии развлечений и медиарынка, а также центром компетенций и инновационных разработок компании для всего мира.

«Я рада присоединиться к команде Ivi. Уверена, мой опыт и знания усилят лидерские позиции компании: я сосредоточусь на расширении сотрудничества с мейджорами и укреплении контактов с ключевыми правообладателями, а также на создании новых партнёрств в области производства контента. Стратегические усилия, в первую очередь, будут направлены на развитие лучшего на рынке сервиса для пользователей с самой полной, разнообразной и качественной библиотекой контента», — отметила Марина Жигалова.
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