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Фестивальные награды и окупившийся «Текст»: фонд «Кинопрайм» подвел итоги работы за 1,5 года

24 сентября
2020 год

Новости кино >>
24 сентября 2020
Учрежденный в конце февраля 2019 года Романом Абрамовичем фонд «Кинопрайм» отчитался о результатах деятельности за свои первые полтора года. За это время, как рассказал глава «Кинопрайма» Антон Малышев, в фонд поступило 300 заявок, из которых поддержали только 27. Планировалось, что на проекты за это время будет выделено 3 млрд рублей, однако пока ограничились только 1,5 млрд.

Фестивальные награды и окупившийся «Текст»: фонд «Кинопрайм» подвел итоги работы за 1,5 года

«Это меньше, чем мы планировали, но расстройства по этому поводу нет», – признается Малышев и подчеркивает, что треть поддержанных проектов – это дебюты, хотя на них особо никто не рассчитывал. Но именно первые фильмы как и совсем начинающих авторов, так и, например, известного оператора Романа Васьянова, решившего начать режиссерскую карьеру с экранизации «Общаги-на-крови» Алексея Иванова, смогли пройти жесткий отбор экспертов. В их числе – режиссеры Павел Чухрай, Алексей Федорченко и Алексей Попогребский, сценарист Алексей Казаков, кинокритики Антон Долин, Лариса Малюкова, Стас Тыркин, журналист Иван Кудрявцев, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Сельянов.

Среди самых известных на данный момент дебютов – безусловный лидер «Китобой» Филиппа Юрьева, получивший главный приз программы «Венецианские дни», а затем режиссерскую и актерскую награды «Кинотавра». Там же, кстати, принимали участие и поддержанные «Кинопраймом» «Город уснул» Марии Игнатенко и «Человек из Подольска» Семена Серзина (приз за лучшую музыку). К выходу во взрослую жизнь (прокат, фестивали, онлайн) пока только планируются уже упомянутая «Общага», «Молоко птицы» Евгения Марьяна, «Казнь» Ладо Кватании, «Офелия» Игоря Поплаухина, «Гирокастра» Юрия Арабова.

Фестивальные награды и окупившийся «Текст»: фонд «Кинопрайм» подвел итоги работы за 1,5 года
фото: Кадр из фильма "Китобой"

Если говорить о картинах, которые еще не были показаны, то за истекший период «Кинопрайм» поддержал «Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова, «Воздух» Алексея Германа-младшего, «Гипноз» Валерия Тодоровского (его совсем скоро покажут в конкурсе ММКФ), «Без оглядки» Кирилла Соколова, «Волны» Михаила Брашинского, «Близость» Григория Добрыгина, «Хорошие девочки попадают в рай» Дмитрия Месхиева, «Оставь печаль свою» Тома Шовала, «Папье-маше» Виталия Суслина, «Гензель и Гретель» Алексея Замыслова, а также «Чернобыль» с «Караморой» Данилы Козловского. На два последних проекта фонд делает серьезную ставку по части кассовых сборов, которые, впрочем, признается Малышев, с учетом пандемии прогнозировать сейчас довольно сложно.

Из того же, что уже успел оценить зритель – массовый и фестивальный – безусловной удачей «Кинопрайм» считает фильм Клима Шипенко «Текст» с Александром Петровым. По словам Антона Малышева, эта картина, собравшая в кинотеатрах почти 400 млн рублей, а затем получившая главный приз «Золотого орла» и показанная онлайн, полностью удовлетворила пожелания инвесторов и позволила как минимум вернуть вложенные в нее средства (порядка 30 млн рублей).

Фестивальные награды и окупившийся «Текст»: фонд «Кинопрайм» подвел итоги работы за 1,5 года
фото: Кадр из фильма "Текст"

В целом же из 1,5 млрд рублей, выделенных 27 фильмам, находящимся на разных этапах производства (некоторые и вовсе только начали съемки), в «Кинопрайм», как говорит Малышев, вернулось уже 70% вложений. Помимо «Текста» удовлетворил инвесторов и фильм Анны Меликян «Фея», который вышел во время режима самоизоляции исключительно в онлайн, а уже затем – точечно – и в обычных кинотеатрах. На режиссера фонд вместе с экспертным советом ставку делать продолжают – поддержали, например, фильм «Трое», получивший на «Кинотавре» приз за лучшую операторскую работу. В прокат ленту должны выпустить в начале декабря. Результатов проката фонд ждет и от другого поддержанного «Кинопраймом» участника «Кинотавра» – комедии Михаила Сегала «Глубже!» с Александром Палем в главной роли.

За полтора года работы «Кинопрайм» уже успел несколько изменить критерии поддержки. Если раньше планировалось инвестировать в кинопроекты на финальных этапах производства, то сейчас фонд в качестве соинвестора заходит в проекты даже на стадии пре-продакшна. Более того, Малышев не исключает, что в будущем «Кинопрайм» будет поддерживать сериалы, веб-сериалы и региональное кино, так ярко проявившее себя как раз на последнем «Кинотавре». Вне зависимости от бюджета (макро или микро), фонд готов поддерживать интересные начинания. Конечно, в случае, если они потенциально могут как минимум вернуть, а в лучшем случае превзойти вложенные в них инвестиции. Несмотря на то, что «Кинопрайм» – организация некоммерческая, она все-таки не благотворительная.
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