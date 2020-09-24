Фестивальные награды и окупившийся «Текст»: фонд «Кинопрайм» подвел итоги работы за 1,5 года

Учрежденный в конце февраля 2019 года Романом Абрамовичем фонд «Кинопрайм» отчитался о результатах деятельности за свои первые полтора года. За это время, как рассказал глава «Кинопрайма» Антон Малышев, в фонд поступило 300 заявок, из которых поддержали только 27. Планировалось, что на проекты за это время будет выделено 3 млрд рублей, однако пока ограничились только 1,5 млрд.
Из того же, что уже успел оценить зритель – массовый и фестивальный – безусловной удачей «Кинопрайм» считает фильм Клима Шипенко «Текст» с Александром Петровым. По словам Антона Малышева, эта картина, собравшая в кинотеатрах почти 400 млн рублей, а затем получившая главный приз «Золотого орла» и показанная онлайн, полностью удовлетворила пожелания инвесторов и позволила как минимум вернуть вложенные в нее средства (порядка 30 млн рублей).
фото: Кадр из фильма "Текст"
В целом же из 1,5 млрд рублей, выделенных 27 фильмам, находящимся на разных этапах производства (некоторые и вовсе только начали съемки), в «Кинопрайм», как говорит Малышев, вернулось уже 70% вложений. Помимо «Текста» удовлетворил инвесторов и фильм Анны Меликян «Фея», который вышел во время режима самоизоляции исключительно в онлайн, а уже затем – точечно – и в обычных кинотеатрах. На режиссера фонд вместе с экспертным советом ставку делать продолжают – поддержали, например, фильм «Трое», получивший на «Кинотавре» приз за лучшую операторскую работу. В прокат ленту должны выпустить в начале декабря. Результатов проката фонд ждет и от другого поддержанного «Кинопраймом» участника «Кинотавра» – комедии Михаила Сегала «Глубже!» с Александром Палем в главной роли.
За полтора года работы «Кинопрайм» уже успел несколько изменить критерии поддержки. Если раньше планировалось инвестировать в кинопроекты на финальных этапах производства, то сейчас фонд в качестве соинвестора заходит в проекты даже на стадии пре-продакшна. Более того, Малышев не исключает, что в будущем «Кинопрайм» будет поддерживать сериалы, веб-сериалы и региональное кино, так ярко проявившее себя как раз на последнем «Кинотавре». Вне зависимости от бюджета (макро или микро), фонд готов поддерживать интересные начинания. Конечно, в случае, если они потенциально могут как минимум вернуть, а в лучшем случае превзойти вложенные в них инвестиции. Несмотря на то, что «Кинопрайм» – организация некоммерческая, она все-таки не благотворительная.
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