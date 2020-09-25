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Сериал «Взрыв» от Ильи Куликова прогремел на видеосервисе PREMIER

25 сентября
2020 год

Новости кино >>
25 сентября 2020
Криминальная драма «Взрыв» продюсера и сценариста Ильи Куликова стартовала на платформе PREMIER. Главные роли в сериале исполнили Нина Гогаева, Алексей Матошин и Дмитрий Чеботарев, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Сериал «Взрыв» от Ильи Куликова прогремел на видеосервисе PREMIER
фото: Пресс-служба PREMIER

По сюжету в типичном московском подъезде пятиэтажного дома прогремел взрыв. 10 главных героев – единственные выжившие жильцы. Они потеряли всё: близких и родственников, крышу над головой, имущество. Это событие сплетает их судьбы, заставляет по-настоящему узнать друг друга. Расследованием будут заниматься как полиция и ФСБ, так и сами герои, не поверившие в официальную версию произошедшего.

В актерский состав также вошли Владислав Павлов, Мария Ульянова, Артем Ешкин, Галина Кашковская, Алина Бабак, Алена Ковалева, Алексей Лукин, Екатерина Симаходская и другие. Режиссерское кресло занял Андрей Мармонтов.

Сериал «Взрыв» от Ильи Куликова прогремел на видеосервисе PREMIER
фото: Пресс-служба PREMIER

«Эта история в первую очередь о том, как люди продолжают жить дальше, находят в себе силы и обретают смысл. Взрыв для нас – отправная точка повествования и скорее метафора, хотя в процессе съёмок действительно пришлось взорвать пару настоящих домов. К счастью, они и так стояли в очереди на снос», — отметил Илья Куликов.
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