Со дня рождения Сергея Бондарчука исполняется 100 лет

Сегодня, 25 сентября, исполняется 100 лет со дня рождения актера, режиссера и народного артиста СССР Сергея Бондарчука.
фото: 5-tv.ru
Сергей Бондарчук родился в семье крестьян в селе Белозерка Херсонской области, а его детство прошло в Таганроге и Ейске. В школе он посещал театральный кружок. Его отец, будучи к тому времени председателем колхоза, хотел, чтобы сын пошел учиться на инженера, но Сергей заявил, что давно принял решение стать артистом.
Актёрскую карьеру Бондарчук начал в Таганрогском драматическом театре, учился в Ростовском театральном училище, а 1941-1942 годах служил в Театре Красной армии в Грозном. Был участником Великой Отечественной войны, после которой, вернувшись с фронта, поступил во ВГИК. С 1948-го Бондарчук попал на «Мосфильм». Его кинодебютом стала роль коммуниста-подпольщика Валько в фильме «Молодая гвардия», который снял его мастер курса Сергей Герасимов. После ленты «Тарас Шевченко», в возрасте 31 года, Сергей Бондарчук был удостоен звания Народного артиста СССР.
Как режиссер Бондарчук дебютировал в 1959-м картиной «Судьба человека», где он также сыграл главную роль Андрея Соколова. В режиссерских работах он чаще всего обращался к русской литературе: «Они сражались за Родину», «Тихий дон». Любимыми писателями Сергея Федоровича были Лев Толстой и Михаил Шолохов.
Американо-итальянская киноверсия «Войны и мира», а также приближающееся 150-летие Бородинского сражения стали теми побудительными мотивами, чтобы в Советском Союзе сняли свой вариант толстовского романа. Работа над самым эпохальным фильмом в истории отечественного кино велась несколько лет и была крайне тяжелой. Сергей Бондарчук дважды пережил состояние клинической смерти. По окончании съемок его «Война и мир» была внесена в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в работе принимало участие самое большое число киностатистов — 120 тысяч человек.
За время своей карьеры Бондарчук был удостоен многочисленных государственных и кинематографических наград. Он стал лауреатом премий МКФ в Москве, Всесоюзного кинофестиваля, смотров в Карловых Варах, Локарно, Венеции. Актер и режиссер скончался 20 октября 1994 года в Москве.
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