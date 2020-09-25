По «Пищеблоку» Алексея Иванова и роману Бориса Акунина «Азазель» снимают сериалы

По произведению Алексея Иванова «Пищеблок» и роману Бориса Акунина «Азазель» снимают сериалы, премьера которых состоится в 2021 году на КиноПоиск HD. Эти и другие проекты были анонсированы на презентации новинок сервиса.
фото: Пресс-служба КиноПоиск HD
Сейчас «Азазель» находится на стадии разработки. По сюжету знаменитого сыщика Эраста Фандорина ждут приключения в новых декорациях: свои расследования он будет вести не в XIX веке, а в современной альтернативной версии России, где по-прежнему царствует дом Романовых.
«Пищеблок» Иванова станет основой для ретро-хоррора режиссера Святослава Подгаевского. Пока в Москве гремит Олимпиада-80, в летнем лагере на Волге течет безмятежная жизнь — с утренними зарядками, страшилками у костра и первыми влюбленностями. Но зло не дремлет: похоже, среди пионеров завелись вампиры. Обычному советскому подростку Валерке предстоит отличить живых от мертвецов в мире, где царят фальшь и скука.
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