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По «Пищеблоку» Алексея Иванова и роману Бориса Акунина «Азазель» снимают сериалы

25 сентября
2020 год

Новости кино >>
25 сентября 2020
По произведению Алексея Иванова «Пищеблок» и роману Бориса Акунина «Азазель» снимают сериалы, премьера которых состоится в 2021 году на КиноПоиск HD. Эти и другие проекты были анонсированы на презентации новинок сервиса.

По «Пищеблоку» Алексея Иванова и роману Бориса Акунина «Азазель» снимают сериалы
фото: Пресс-служба КиноПоиск HD

Сейчас «Азазель» находится на стадии разработки. По сюжету знаменитого сыщика Эраста Фандорина ждут приключения в новых декорациях: свои расследования он будет вести не в XIX веке, а в современной альтернативной версии России, где по-прежнему царствует дом Романовых.

«Пищеблок» Иванова станет основой для ретро-хоррора режиссера Святослава Подгаевского. Пока в Москве гремит Олимпиада-80, в летнем лагере на Волге течет безмятежная жизнь — с утренними зарядками, страшилками у костра и первыми влюбленностями. Но зло не дремлет: похоже, среди пионеров завелись вампиры. Обычному советскому подростку Валерке предстоит отличить живых от мертвецов в мире, где царят фальшь и скука.

Еще одна новинка — политический триллер «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева с Максимом Матвеевым, Олегом Меньшиковым, Светланой Ходченковой и Юлией Снигирь в главных ролях. Сериал расскажет о региональных выборах, где в помощь действующему губернатору области берут кандидата-«спойлера». Он должен перетянуть голоса конкурента, но не победить. И исход этой большой политической игры непредсказуем.

По «Пищеблоку» Алексея Иванова и роману Бориса Акунина «Азазель» снимают сериалы
фото: Пресс-служба КиноПоиск HD

Помимо этого, организаторы рассказали о ближайших премьерных проектах, в числе которых сериал Романа Волобуева о редакции анонимного телеграм-канала «Просто представь, что мы знаем», комедия «Беспринципные» по рассказам Александра Цыпкина, драмеди с Любовью Аксеновой «Настя, соберись!», лента Александра Незлобина и Сергея Светлакова о женщине в мире стенд-апа «Я не шучу» и мистический триллер «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского. Кроме того, был анонсирован выход специального эпизода «Проекта "Анна Николаевна"» в новогодние каникулы и второй сезон этой фантастической ленты. Продолжение также появится и у «Последнего министра».
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БеспринципныеНастя, соберись!ПищеблокПоследний министрПроект «Анна Николаевна»Просто представь, что мы знаемТопи

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