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Светлану Ходченкову признали лучшей актрисой десятилетия

25 сентября
2020 год

Новости кино >>
25 сентября 2020
Светлана Ходченкова с огромным отрывом возглавил топ-50 главных актрис России последнего десятилетия, составленный «Бюллетенем кинопрокатчика». Одержать победу ей помогла потрясающая работоспособность, обеспечившая рекордное количество главных ролей и, соответственно, постоянное участие в рекламных кампаниях.

Светлану Ходченкову признали лучшей актрисой десятилетия
фото: News.rambler.ru

Второе место досталось Александре Бортич, которая снялась в пяти самых популярных проектах десятилетия. На третьей строчке расположилась Елена Лядова. Актрису признали главной звездой интеллектуального кино. Далее в топе оказались Вера Брежнева, Кристина Асмус, Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд. Замкнули десятку лучших Ксения Раппопорт, Анна Михалкова и Ирина Горбачева.

Для составления рейтинга аналитики «БК» выделили девять ключевых критериев. В их числе — общее количество проектов, в которых приняла участие актриса, число главных ролей, съемки в зарубежных лентах, степень участия артистки в рекламной кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество подписчиков в соцсети Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артистки и посещаемость пяти самых успешных проектов участницы рейтинга.

Кроме того, при начислении баллов учитывались определенные условия. В расчет брались только полнометражные игровые проекты, которые вышли в прокат в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали в России и СНГ не менее 10 млн рублей. В иных случаях картина рассматривалась, если за нее актриса получила номинацию на приз российского или международного фестиваля или отечественной или зарубежной премии за роли первого и второго планов.
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№ 1
люс   25.09.2020 - 16:55
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