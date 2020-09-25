Светлану Ходченкову признали лучшей актрисой десятилетия

Светлана Ходченкова с огромным отрывом возглавил топ-50 главных актрис России последнего десятилетия, составленный «Бюллетенем кинопрокатчика». Одержать победу ей помогла потрясающая работоспособность, обеспечившая рекордное количество главных ролей и, соответственно, постоянное участие в рекламных кампаниях.
Для составления рейтинга аналитики «БК» выделили девять ключевых критериев. В их числе — общее количество проектов, в которых приняла участие актриса, число главных ролей, съемки в зарубежных лентах, степень участия артистки в рекламной кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество подписчиков в соцсети Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артистки и посещаемость пяти самых успешных проектов участницы рейтинга.
Кроме того, при начислении баллов учитывались определенные условия. В расчет брались только полнометражные игровые проекты, которые вышли в прокат в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали в России и СНГ не менее 10 млн рублей. В иных случаях картина рассматривалась, если за нее актриса получила номинацию на приз российского или международного фестиваля или отечественной или зарубежной премии за роли первого и второго планов.
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