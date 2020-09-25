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«Трое» Анны Меликян и «Паркет» Александра Миндадзе вошли в конкурс эстонского фестиваля «Темные ночи»

25 сентября
2020 год

Новости кино >>
25 сентября 2020
Фильм Анны Меликян «Трое» и драма Александр Миндадзе «Паркет» вошли в основную конкурсную программу Таллинского кинофестиваля «Темные ночи», сообщается на сайте смотра.

«Трое» Анны Меликян и «Паркет» Александра Миндадзе вошли в конкурс эстонского фестиваля «Темные ночи»
фото: К/ф «Паркет»

Действие ленты Меликян разворачивается в двух российских столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Сюжет повествует о супружеской паре, в жизнь которой неожиданно врывается другая женщина. Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд. Герои «Паркета» Миндадзе сходятся в танго-клубе. Смертельно больной мужчина встречает свою бывшую возлюбленную, которую он не видел целых 25 лет.

Смотр пройдет в Таллине с 13 по 29 ноября 2020 года. Фестиваль существует с 1997-го и входит в число 15 главных кинособытий мира. Он состоит из основной программы, четырех подфестивалей и рынка медиа- и кинопроизводства.
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Виктория ИсаковаАнна МеликянАлександр МиндадзеЮлия ПересильдКонстантин Хабенский
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