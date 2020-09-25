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Никита Михалков и Андрей Кончаловский рассказали о Сергее Бондарчуке

25 сентября
2020 год

Новости кино >>
25 сентября 2020
В сети появился трейлер документальной картины «Battle» об известном советском режиссере, актере и сценаристе Сергее Бондарчуке. Премьера ролика приурочена к 100-летию со дня его рождения.


Новый фильм про Сергея Бондарчука – не традиционное описание жизни известного режиссера. Создатели картины фокусируются на уникальном периоде в истории мирового кино – послевоенной «оттепельной» эйфории и времени больших надежд, ключевым героем которых и стал автор «Войны и мира». Каким был этот человек и кинематографист, снимавший и камерные драмы, и мегаломанские батальные проекты? И как ему, лауреату множества премий СССР, удалось стать фигурой мирового значения и связующим звеном между двумя сверхдержавами в эпоху Холодной войны?

Над лентой работали авторы Антон Желнов и Денис Катаев, его режиссером выступил Илья Белов, а Федор Бондарчук стал продюсером проекта.

Никита Михалков и Андрей Кончаловский рассказали о Сергее Бондарчуке

«Наша задача – смахнуть пыль с мраморного барельефа, в который по понятным причинам за сто лет превратилась фигура Сергея Федоровича, - рассказали Антон Желнов и Денис Катаев. - Мы хотим показать великого советского режиссера-монументалиста, лауреата Ленинской и Сталинской премий, коим он, безусловно, тоже был, преимущественно живым и азартным человеком мира, который по-настоящему стал своим среди «чужих» в самую напряженную эпоху международных отношений. Бондарчук одинаково органично смотрелся как на съемочной площадке, управляя полками, так и на Голливудских холмах среди мировых знаменитостей. Мы хотим освежить взгляд на него, посмотреть на нашего главного кинохудожника-баталиста XX века со стороны, под другим углом, по ту сторону «железного занавеса». Он смог в нужный момент предложить миру невиданный гран-спектакль, подлинное великое зрелище, подарил мечту, в которой мир так нуждался после череды мировых войн. Таков был его личный баттл, его вызов времени».

Съемки картины стартовали в конце прошлого города с серии интервью в Великобритании, США, Франции, Италии и Румынии, где авторы пообщались с коллегами Сергея Бондарчука и с кинематографистами, на которых оказало влияние его творчество. Андрей Кончаловский и Никита Михалков, Катарина Кубрик и Марта Де Лаурентис, Клод Лелуш и Жоэль Шапрон – все эти герои расскажут о своем взгляде на кинематографическое чудо Бондарчука.

Никита Михалков и Андрей Кончаловский рассказали о Сергее Бондарчуке

«Отца всегда волновал масштаб человеческого сознания, полет мысли, вся эта бесконечность, так хорошо описанная Львом Толстым, - поделился Федор Бондарчук. - И сам он мыслил, снимал все на глобальном уровне: брался за великую литературу, создавал беспрецедентные по своим условиям кинопроекты, не признавал границ — ни географических, ни ментальных. А в центре созданного им огромного мира, в фокусе любой битвы, при этом всегда оставался человек – герой со своей огромной вселенной».

Релиз «Battle» запланирован на первую половину 2021 года.
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Никита Михалков и Андрей Кончаловский рассказали о Сергее Бондарчуке фотографии
Никита Михалков и Андрей Кончаловский рассказали о Сергее Бондарчуке фотографии
Никита Михалков и Андрей Кончаловский рассказали о Сергее Бондарчуке фотографии
Никита Михалков и Андрей Кончаловский рассказали о Сергее Бондарчуке фотографии
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