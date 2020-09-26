На Netflix впервые выйдет российский документальный фильм. Им станет проект телеканала «Россия» — «Кресты», премьера которого состоится 1 января 2021 года. Лента будет представлена на языке оригинала с английскими субтитрами, сообщает пресс-служба ВГТРК.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Картина «Кресты» рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы – за 130-летнюю историю этого места там отбывали наказание тысячи людей, в том числе маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов.
Режиссерское кресло заняла Ангелина Голикова, а авторами сценария выступили Сергей Мирошниченко и Елизавета Конякина. До премьеры на стриминге фильм будет показан на международных кинофестивалях, в числе которых престижный 36-й Варшавский смотр.
обсуждение >>