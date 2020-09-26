Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

На Netflix впервые выйдет российский документальный фильм

26 сентября
2020 год

Новости кино >>
26 сентября 2020
На Netflix впервые выйдет российский документальный фильм. Им станет проект телеканала «Россия» — «Кресты», премьера которого состоится 1 января 2021 года. Лента будет представлена на языке оригинала с английскими субтитрами, сообщает пресс-служба ВГТРК.

На Netflix впервые выйдет российский документальный фильм
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Картина «Кресты» рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы – за 130-летнюю историю этого места там отбывали наказание тысячи людей, в том числе маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов.

Режиссерское кресло заняла Ангелина Голикова, а авторами сценария выступили Сергей Мирошниченко и Елизавета Конякина. До премьеры на стриминге фильм будет показан на международных кинофестивалях, в числе которых престижный 36-й Варшавский смотр.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
NetflixНеигровое/Документальное кино
персоны
Ангелина ГоликоваГеоргий ЖжёновСергей Мирошниченко

анонс

SberCloud

Скорбим

Вячеслав Войнаровский
24 сентября ушёл из жизни оперный певец Вячеслав Войнаровский.
Дмитрий Жулин
21 сентября трагически погиб актёр Дмитрий Жулин.

День рождения >>

Олег Басилашвили
Анна Васильева
Михаил Волков
Светлана Иванова
Кюнна Игнатова
Людмила Максакова
Иван Мозжухин
Александра Флоринская
Сергей Шарифуллин
Мия Алексич
Мария Бонневи
Джим Кэвизел
Клаудиу Марзу
Талула Райли
Джордж Рафт
Линда Хэмилтон
все родившиеся 26 сентября >>

Афиша кино >>

Стрельцов
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Клаустрофобы: Квест в Москве
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2020
Сделано в Италии
комедия
Великобритания, Италия, 2020
Супер крэйзи
комедия
Аргентина, 2018
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Гнездо
драма, триллер
Великобритания, Канада, США, 2019
Ундина
драма, мелодрама, мистика, фэнтези
Германия, Франция, 2020
Белка и Стрелка. Карибская тайна
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Я украду тебя у всего мира
мелодрама
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен