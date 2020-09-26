«Дальнобойщики» возвращаются на телеэкраны

Сериал «Дальнобойщики» возвращается на экраны. 26 и 27 сентября с 12.00 опытный водитель Федор Иванович и его напарник Сашка отправятся в путь на «ЧЕ!», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала "ЧЕ!"
Долгие часы в дороге пролетят незаметно, ведь героям никогда не бывает скучно друг с другом. Забыть о разногласиях приходится в момент опасности. Каждый новый день рейса — это очередной вызов, с которым можно справиться только сообща. Житейская мудрость Иваныча и ловкость Сашка – вот универсальный секрет решения самых сложных задач. Общие испытания сплотят героев и сделают их лучшими друзьями.
обсуждение >>