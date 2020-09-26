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«Аванпост» лидирует в онлайн-прокате Франции

26 сентября
2020 год

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26 сентября 2020
Российский фантастический триллер «Аванпост» с Петром Фёдоровым и Алексеем Чадовым стал лидером онлайн-проката во Франции. Фильм занял первое место в местном сегменте магазина Google Play и замкнул тройку самых популярных проектов в рейтингах iTunes и крупнейшей французской онлайн-видеоплатформы Orange, сообщает пресс-служба компании 1-2-3 Production, которая занималась производством ленты.

«Аванпост» лидирует в онлайн-прокате Франции

Этой осенью «Аванпост» также покажут на одном из самых рейтинговых французских телеканалов CANAL+. А в ноябре 2020-го состоится интернет-релиз фильма на территориях Австралии, Скандинавии и Великобритании.

На сегодняшний день права на фантастический триллер Егора Баранова проданы более чем в 90 стран мира, включая Китай, США, Великобританию, Австралию Германию, Италию, Испанию, Японию, Южную Корею, Скандинавию, Польшу, Турцию и Бразилию.

«Аванпост» рассказывает о глобальной угрозе, которая нависла над человечеством. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду – следы столкновения. Кто-то или что-то уничтожает все живое, и неизвестно, как долго продержится последний аванпост человечества. Триллер увидел свет в широком прокате 21 ноября 2019 года и стал самым кассовым отечественным фантастическим фильмом года в России.
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