Райан Гослинг снимется в новом экш-фильме от режиссера «Джона Уика» Дэвида Литча

Райан Гослинг
снимется в новом фильме от режиссера Дэвида Литча
, поставившего «Джона Уика
» и «Форсаж: Хоббс и Шоу
». Пока безымянный проект находится на ранней стадии разработки, сообщает The Hollywood Reporter
.
фото: Getty Images
Известно, что лента расскажет о каскадерах. Сценарий напишет Дрю Пирс
, который уже работал с Литчем, а также участвовал в создании таких масштабных фильмов, как «Миссия невыполнима: Племя изгоев
» и «Железный человек 3
».
Производством займется студия Universal. Согласно источникам THR, проект может быть связан с сериалом «Каскадеры
», который выходил на американском ТВ с 1981 по 1986 год.
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