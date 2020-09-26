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Райан Гослинг снимется в новом экш-фильме от режиссера «Джона Уика» Дэвида Литча

26 сентября
2020 год

Новости кино >>
26 сентября 2020
Райан Гослинг снимется в новом фильме от режиссера Дэвида Литча, поставившего «Джона Уика» и «Форсаж: Хоббс и Шоу». Пока безымянный проект находится на ранней стадии разработки, сообщает The Hollywood Reporter.

Райан Гослинг снимется в новом экш-фильме от режиссера «Джона Уика» Дэвида Литча
фото: Getty Images

Известно, что лента расскажет о каскадерах. Сценарий напишет Дрю Пирс, который уже работал с Литчем, а также участвовал в создании таких масштабных фильмов, как «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и «Железный человек 3».

Производством займется студия Universal. Согласно источникам THR, проект может быть связан с сериалом «Каскадеры», который выходил на американском ТВ с 1981 по 1986 год.
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